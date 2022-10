Crescimento recorde em produtos de TI mais sustentáveis

O interesse em produtos de TI mais sustentáveis está crescendo a uma velocidade recorde. Mais de mil modelos de produtos já foram certificados de acordo com a TCO Certified, generation 9. Com mais produtos certificados de mais marcas, fica mais fácil para os compradores fazerem escolhas mais sustentáveis.

ESTOCOLMO, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A TCO Certified é a certificação de sustentabilidade líder mundial para produtos de TI e uma ferramenta que ajuda os compradores e as organizações de compras a conseguirem sustentabilidade. A TCO Certified, generation 9 foi lançada no final de 2021. Desde então, os produtos têm sido certificados a uma taxa recorde. O marco de mil modelos de novos produtos certificados já foi alcançado — mais de um mês antes do que quando a geração anterior foi lançada. Isso, apesar dos critérios mais rigorosos de sustentabilidade ambiental e social como, por exemplo, maior transparência em torno de produtos certificados com mais de 40 novos Sustainability Performance Indicators (SPIs) adicionados e um sistema ampliado para substâncias mais seguras, que agora também engloba produtos químicos de processo usados na fabricação de produtos de TI.

Record-breaking growth for more sustainable IT products

A direção é clara: o interesse do setor de TI na sustentabilidade bateu o recorde e continua a crescer. O engajamento entre as marcas de TI é impulsionado, em grande parte, por compradores nos setores público e privado que estão exigindo produtos de TI mais sustentáveis.

"É fantástico ver a aceleração do progresso e mais marcas assumindo a responsabilidade e se unindo a nós no cumprimento de nossa visão de que todos os produtos de TI tenham um ciclo de vida sustentável. Com mais produtos certificados, fica mais fácil para os compradores fazerem melhores escolhas, que também vemos cada vez mais compradores querendo fazer", disse Sören Enholm, CEO da TCO Development, a organização por trás da TCO Certified.

A TCO Certified ajuda os compradores a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, reduzir o lixo eletrônico, fazer compras circulares e maximizar o valor dos investimentos em TI. Os critérios são atualizados a cada três anos, passo a passo, tornando os produtos certificados mais sustentáveis.

Todos os modelos de produtos certificados atualmente, mais de 3.500, estão listados em nosso Product Finder. Informações sobre critérios da TCO Certified podem ser encontradas aqui.

Sobre a TCO Certified

A organização por trás da certificação de sustentabilidade TCO Certified é a TCO Development. Nossa visão é que todos os produtos de TI devem ter um ciclo de vida ambiental e socialmente sustentável. Critérios com base em ciência e verificação independente de conformidade nos ajudam a acompanhar e acelerar o progresso ao longo do tempo.

