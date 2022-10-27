CRI Online: Разнообразный культурный досуг в Даляне порадует туристов

ДАЛЯНЬ (Китай), 27 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Новости CRI Online:

«Далянь имеет заслуженную репутацию идеального туристического города. Здесь очень красивые проспекты. Я все время случайно открываю для себя ухоженные зеленые насаждения и моря цветов повсюду. Глаза просто отдыхают на них», — говорит Женя, преподаватель Даляньского морского университета из России.

Bei Bei, a giant mechanical bear in Xiongdong Block of Wisdom Park

Помимо красоты проспектов, Далянь постоянно создает оригинальные объекты для культурного туризма. Какова самая популярная и известная в Интернете культурная достопримечательность в Даляне летом 2022 года? Бэй-Бэй, гигантский механический медведь в районе Сяндун в «Парке мудрости», является должно быть одной из самых популярных достопримечательностей в этом районе.

«Парк мудрости» — это интеллектуальный промышленный парк, созданный на месте бывшего промышленного объекта Dalian Bingshan Group. Район Сяндун, где расположен Бэй-Бэй, представляет собой пример модернизации городов, обновления промышленного наследия и развития культурного, коммерческого и туристического комплекса. В то же время район Сяндун также стал популярным местом посещения молодежью. В Даляне было реализовано множество проектов в области культурного туризма, таких как креативный промышленный парк Хоуку, HeShe Art и зальцбургский лабиринт на исторической ферме 1948 года. Интеграция культуры и туризма способствует развитию городского культурного туризма в Даляне.

За последние десять лет в Даляне улучшилась система доступного публике культурного досуга. Адресные мероприятия и онлайн-доступ к культурному досугу делают его более удобным. В настоящее время в Даляне 13 публичных библиотек, 12 культурных центров, 29 музеев, более 700 сельских усадеб и 32 новых общедоступных культурных площади. В 148 районных центрах были созданы универсальные дома культуры, а в 1651 деревне имеются комнаты для проведения культурных и спортивных мероприятий. Была создана государственная сеть культурных услуг и учреждений, охватывающая городские районы, уезды, райцентры и деревни Даляня.

За последние десять лет значительно выросли масштабы и конкурентоспособность индустрии культурного туризма в Даляне. Далянь был выбран в качестве общенациональной экспериментальной зоны для развития круизного судоходства. Кроме того, этот регион удостоен нескольких почетных наград, таких как звание одного из образцовых городов для туризма и отдыха и лучшего летнего курорта в Китае.

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SOURCE CRI online