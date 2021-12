CRI Online: Mysteriöse antike Shu-Zivilisation mit „Meta-Universum"-Attributen im Museum aufgetaucht

Das Publikum kann durch den futuristischen, illusorischen Raum streifen und die geheimnisvolle alte Shu-Zivilisation spüren, indem es virtuelle Figuren beeinflusst. Laut dem Verantwortlichen der Sichuan Culture Communication Co. Ltd. können das einzigartige Design der Ausstellung und das äußerst visuell beeindruckende Ausstellungsformat sowie die vertraute zweisprachige Präsentation in Chinesisch und Englisch die barrierefreie Besichtigung durch ausländische Internetnutzer erleichtern, was intuitiver ist und ein tieferes Verständnis der alten Shu-Zivilisation vermittelt.

Klicken Sie auf den Link, um die Ausstellung anzuzeigen: https://ancientsichuan.cn/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1716163/Screenshot_Online_Exhibition.jpg

