CRI Online : Une mystérieuse civilisation Shu antique émerge dans un musée grâce à des attributs « méta-univers »

L'exposition intègre de nombreuses nouvelles technologies telles que la technologie de modélisation spatiale virtuelle 3D, la technologie d'itinérance de nature immersive basée sur l'IA, la technologie de construction de moteurs virtuels 3D ouverts, et la technologie de rendu de lumière et d'ombre en temps réel dans l'espace. Une salle d'exposition a ainsi été créée grâce à des attributs « méta-univers ». Y sont présentées les reliques culturelles du musée du Sichuan, du musée de Sanxingdui et du musée du site de Jinsha dans un environnement interactif numérique, pour une expérience entièrement immersive. Grâce à cette connexion aux reliques culturelles Shu antiques, le public peut découvrir le mystère, la magie et le caractère unique de cette civilisation.

Les spectateurs peuvent évoluer dans un espace imaginaire et futuriste, et avoir un ressenti de la mystérieuse civilisation ancienne Shu en manipulant des personnages virtuels. Selon la personne responsable de Sichuan Culture Communication Co., Ltd., la conception unique de l'expérience proposée par l'exposition et le recours à une puissance visuelle très efficace, ainsi que la présentation bilingue précise, en chinois et en anglais, peuvent faciliter une visualisation fluide de l'exposition par des internautes internationaux. Même de l'étranger, il est ainsi possible d'avoir une expérience intuitive et de découvrir l'ancienne civilisation Shu.

Pour voir l'exposition, cliquez sur le lien ci-après : https://ancientsichuan.cn/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1716163/Screenshot_Online_Exhibition.jpg

