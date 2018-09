Criação do poder central na indústria de laticínios da China pela inovação e remodernização da cadeia global de conhecimento da Yili

WAGENINGEN, Holanda, 14 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- O impacto de faíscas intelectuais entre a China e a Holanda foi testemunhado por Wageningen, na Holanda, que é chamada de "Cidade das ciências biológicas". No dia 12 de setembro, ocorreram a atividade de modernização do Centro Europeu de Inovação da Yili, intitulada "Capacitação da conexão global pela inovação", e a cerimônia de abertura do Laboratório Cooperativo da Universidade Yili Wageningen.

Fresco, CEO da Universidade de Wageningen, Zhang Jianqiu, CEO do Yili Group, e representantes relevantes da Embaixada da República Popular da China na Holanda, do Conselho Industrial e Comercial da China na Holanda e da Câmara de Comércio Internacional da China, vários especialistas da China e da Holanda nos setores econômico, científico e tecnológico e parceiros internacionais do Yili Group, além de outros mais de 200 convidados participaram do evento.

Em 2014, a Yili e a Universidade de Wageningen, na Holanda, estabeleceram, em parceria, o "Centro Europeu de Pesquisa e Desenvolvimento", que é o centro de pesquisa e desenvolvimento no exterior com a mais alta especificação na China. Na cerimônia de atualização, Zhang Jianqiu anunciou que o Centro Europeu de Pesquisa e Desenvolvimento da Yili foi oficialmente atualizado para Centro Europeu de Inovação, que mostra os esforços contínuos da Yili em inovação.

Para isso, Zhang Yi, vice-secretário geral da Câmara de Comércio Internacional da China, participou do evento e expressou que, desde a criação até a modernização do Centro Europeu de Pesquisa e Desenvolvimento Yili, o centro abarcou diferentes áreas, construiu pontes entre países e continentes e integrou culturas diferentes, que podem ser usadas não apenas para atender à demanda tecnológica das empresas, mas também transferir diretamente a inovação do instituto de pesquisa. Pode-se considerar um excelente exemplo de cooperação não governamental entre a China e os países estrangeiros, estabelecendo nova referência para o desenvolvimento de empresas, sob o futuro cenário de integração econômica mundial.

Fresco expressou sua opinião em seu discurso: "A Universidade de Wageningen é uma das melhores universidades agrícolas do mundo, e a Yili é a maior empresa de laticínios da Ásia. A colaboração entre a Universidade de Wageningen e a Yili não é apenas benéfica para o mercado chinês, porém, mais importante, para o mercado global. Ainda assim, milhões de pessoas sofrem com a pobreza e a desnutrição, o que nos leva a considerar o ecossistema, o solo, a boa fonte de proteína e muitas outras áreas. Temos um ditado que diz que uma maçã por dia mantém as pessoas saudáveis, mas acho que um copo de leite por dia também pode fazer isso. Espero que a Yili e a Universidade de Wageningen possam trabalhar mais juntas, para fornecer alguns produtos saudáveis e causar efeitos positivos para toda a sociedade".

Desde seu estabelecimento, grandes esforços foram feitos pelo Centro Europeu de Pesquisa e Desenvolvimento Yili, nas áreas de "sistema de alerta antecipado de segurança alimentar", "banco de dados de leite materno" e outras, como estudar e estabelecer um sistema de alerta antecipado de segurança alimentar, modernizar o primeiro banco de dados de pesquisa de leite materno, na China, e promover continuamente o desenvolvimento da Yili e da indústria de laticínios na China.

Nos últimos anos, a inovação tem sido considerada pela Yili como o poder "central" para o desenvolvimento da empresa. Diferentes formas de inovação foram estabelecidas para as indústrias primária, secundária e terciária na cadeia industrial. Várias instituições de inovação foram criadas no país e no exterior para a estrutura da organização, a fim de coordenar a sabedoria global e planejar o futuro. Na "lista das 20 maiores empresas do mundo na indústria global de laticínios", divulgada pelo RABOBANK, a Yili está, há muitos anos, entre as dez primeiras no setor de laticínios mundial e em primeiro lugar na Ásia.

Zhang Jianqiu afirmou ainda que, nos últimos anos, com a contínua aceleração da diversificação da demanda do consumidor e a integração da indústria global de laticínios, a inovação tornou-se a "mão vencedora" para determinar o futuro das empresas. Nesse contexto, a Yili propõe o conceito de desenvolvimento de "incubar o futuro pela inovação e unir o mundo pelo conhecimento", promovendo continuamente a inovação e o desenvolvimento da indústria de laticínios centrada no "empoderamento" e na "integração". Futuramente, o Yili Group promoverá continuamente a inovação e permitirá que esta seja a "propulsora" do desenvolvimento da Yili e até mesmo da indústria de laticínios na China.

No mesmo dia, a "primeira reunião do Conselho Empresarial China-Holanda" foi realizada conjuntamente pela Câmara de Comércio Internacional da China e pelo Yili Group, onde os participantes exploraram conjunta e profundamente a cooperação econômica e comercial entre a China e a Holanda no cenário atual.

Links das imagens anexas:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319187

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319188

FONTE Yili Group