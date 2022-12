Criação da NV Gotion da Tailândia, já que a Gotion planeja construir base de exportação de baterias nos países da ASEAN

HEFEI, China, 15 de dezembro, 2022 /PRNewswire/ -- Em 15 de dezembro,, a Gotion High-tech assinou um acordo de cooperação com a Nuovo Plus of Thailand-based PTT Group, para estabelecer uma joint venture chamada Thailand Therma 's NV Gotion Co., LTD (a ser determinada, NV Gotion, abreviadamente). A joint venture se concentra no projeto, desenvolvimento, fabricação, vendas e exportação de módulos de bateria e packs, e tem como objetivo explorar o mercado de novas energias da ASEAN, construindo uma base de exportação de baterias. O PTT Group é a maior empresa estatal de energia e petroquímica da Tailândia. A parceria ajudará a Tailândia a alcançar eletrificação total e emissões líquidas de carbono zero até 2065.

Na manhã daquele dia, os dois lados assinaram o acordo por meio de videoconferência. O diretor de novos negócios e infraestrutura da PTT Group e presidente do conselho da Nuovo Plus, Buranin Rattanasombat, e o presidente da Gotion High Tech, Li Zhen participaram da reunião e testemunharam a cerimônia.

De acordo com o acordo, Gotion Singapore PTE. Ltd. da Gotion High-tech firmou cooperação estratégica com a Nuovo Plus Co., LTD of Thailand-based PTT Group e planeja estabelecer a Thailand NV Gotion Co., Ltd. ("NV Gotion") no Eastern Economic Corridor (EEC) de Tailândia. O escopo de negócios da joint venture inclui o projeto, desenvolvimento, validação e fabricação de módulos de bateria, pacotes de bateria, sistemas de gerenciamento de bateria para uma ampla gama de veículos e sistemas de armazenamento de energia. A NV Gotion planeja construir uma linha de produção de baterias de íon-lítio no EEC. Até o quarto trimestre de 2023, espera-se que a primeira fase da linha seja colocada em produção e forneça baterias de alta qualidade para o mercado. A NV Gotion explorará ativamente novos mercados de energia nos estados membros da ASEAN, ao mesmo tempo em que realizará a fabricação local de baterias e o desenvolvimento de mercado na Tailândia. A empresa está comprometida em construir uma base de exportação de baterias na ASEAN.

Sobre a Gotion High-tech

A Gotion High-tech é uma fornecedora líder mundial de soluções em novas energias. Ela se concentra em P&D, produção e vendas de baterias de íons de lítio EV e baterias de ESS, e está entre as primeiras na China e no mercado global em termos de força abrangente. A Gotion High-tech opera atualmente mais de 14 bases de fabricação de baterias em escala giga em todo o mundo. E com 5 bases de matérias-primas de bateria, seu negócio também abrange toda a cadeia de fornecimento de baterias, do upstream ao downstream, incluindo a reciclagem.

