Criança Feliz do Brasil, um dos seis vencedores dos Prêmios Wise 2019

DOHA, Qatar, 4 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Cimeira Mundial para a Inovação na Educação (WISE), uma iniciativa da Fundação Qatar (QF), deu a conhecer em Madrid os seis vencedores dos Prêmios WISE 2019. Todos os anos, os Prêmios WISE reconhecem e promovem seis projetos inovadores de todo o mundo que abordam os desafios educativos mundiais.

Os vencedores dos Prêmios WISE 2019 são Empresa familiar para a Educação (menino de rua); Escolas do Mundo Unido: Teaching the Unreached; Micro: bit Educational Foundation; Criança Feliz; Programa de educação sobre segurança pessoal de Arpan; e Instituto Akilah.

Stavros N. Yiannouka, CEO da WISE, felicitou os vencedores: "Estamos muito felizes de anunciar os projetos vencedores dos Prêmios WISE 2019. Cada projeto varia em termos de enfoque, distribuição geográfica e alcance. Os Prêmios WISE demonstram mais uma vez como as organizações globais e os governos podem enfrentar desafios educativos urgentes com soluções inovadoras de maneira sustentável e escalável. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer aos membros do nosso jurado dos prêmios e pré jurado que fizeram um trabalho minucioso ao avaliar os projetos ".

Os projetos vencedores abordam de maneira inovadora uma série de questões educativas urgentes, incluindo o financiamento da educação, o acesso à educação em áreas remotas e desfavorecidas, a promoção da codificação em diferentes localizações geográficas, a implementação de intervenções educativas personalizadas para a primeira infância baseadas em ciências cognitivas, melhorando a segurança infantil para erradicar os perigos que espreitam a sexualidade infantil, o assédio e proporcionar às mulheres educação relevante para o Mercado que melhore a empregabilidade.

Empresa familiar para a educação (menino de rua) (Reino Unido / Serra Leoa, Nordeste da Nigéria e Libéria): apoia as famílias de baixa renda com pacotes de ajuda para financiar a educação das crianças, incluindo ajuda financeira, capacitação empresarial, planificação de apoio, tutoria e acesso a esquemas de poupança e empréstimos incentivados. Desde 2009, o projeto chegou a mais de 15.000 famílias e mais de 90% das quais ainda conseguem financiar a educação dos seus filhos.

Escolas do Mundo Unido: Teaching the Unreached (Reino Unido / Camboja, Nepal e Myanmar): desenvolve escolas comunitárias em aldeias muito remotas, que facilitam o acesso à educação e envolvem as comunidades locais, através do recrutamento e capacitação de professores locais. Como resultado, mais de 25.000 crianças tiveram a oportunidade de assistir à escola por primeira vez.

Micro: bit Educational Foundation (Reino Unido/Global): um dispositivo alcançável e acessível para ajudar crianças e estudantes de todo o mundo a aprender a conceber, criar, codificar e programar. Com o apoio da BBC (membro fundador), Micro: bit trabalha com sócios a nível mundial para proporcionar acesso à tecnologia de nível básico, que produz um impacto real nas meninas e nos grupos pouco representados.

Criança Feliz (Brasil): um dos programas de visitas domiciliárias maior do mundo para o desenvolvimento da primeira infância, lançado pelo Ministério da Cidadania do Brasil. A intenção é chegar a todas as mulheres grávidas e crianças pequenas mais vulneráveis do país, oferecendo uma rede de serviços de proteção e atenção. Desde 2016, o programa capacitou 20.000 visitantes domiciliários e 3.000 supervisores para chegar a quase 500.000 crianças e mulheres grávidas.

Programa de educação sobre segurança pessoal de Arpan (Índia): A maior ONG que aborda o abuso sexual infantil no país e oferece serviços de prevenção e intervenção a crianças e adultos. A Arpan planeja trabalhar com 90.000 crianças e 30.000 adultos nos próximos três anos.

Instituto Akilah (E.U.A. / Ruanda): uma universidade feminina que oferece educação de alta qualidade e relevante para o mercado, através de uma janela de oportunidades sustentáveis dirigido às mulheres no seu campus do Ruanda. O modelo de Akilah aproveita a tecnologia, a educação baseada em competências e o aprendizado personalizado.

Este ano, a WISE recebeu 481 candidaturas. A equipe da WISE e um painel de especialistas selecionaram os 15 finalistas. Os seis vencedores foram selecionados pelo Jurado dos Prêmios WISE depois de uma avaliação independente realizada pela L.E.K Consulting. Ashwin Assomull, Sócio, Prática de Educação Global, L.E.K. Consultoria, disse: "Os vencedores dos prêmios WISE representam o melhor do setor educativo a nível mundial, superando os limites da inovação no setor. A L.E.K. está orgulhosa de apoiar mais uma vez a avaliação dos excepcionais finalistas para estes prêmios ".

Cada projeto vencedor deve ser um projeto educativo inovador e estabelecido que já tenha demonstrado um impacto transformador nos indivíduos, nas comunidades e na sociedade do seu contexto. Também devem ser financeiramente estáveis, terem um plano de desenvolvimento claro e serem escaláveis e replicáveis.

A apresentação dos projetos terá lugar durante a Cimeira Global da WISE de 19 a 21 de novembro de 2019 em Doha, Qatar. O tema da Cimeira mundial é Desaprender, voltar a aprender: O que significa ser humano. Além das oportunidades de difusão e redes, cada projeto receberá 20.000 $ (E.U.A.).

Sobre os Prêmios WISE:

Todos os anos, os Prêmios WISE reconhecem e promovem seis projetos inovadores e com sucesso que abordam os desafios educativos mundiais. Desde 2009, a WISE já recebeu mais de 3.700 solicitações de mais de 150 países. Até agora, 66 projetos ganharam os Prêmios WISE, de uma ampla variedade de setores e localizações pelo seu caráter inovador, a sua contribuição positiva e o seu potencial de escalabilidade e adaptabilidade. Estes projetos representam um recurso crescente de experiência e prática educativa sólida. Ano após ano, a WISE está construindo uma comunidade de inovadores educativos que oferece uma envolvente fértil para colaborações inovadoras. Hoje, a rede de Prêmios WISE inclui programas pioneiros que estão ajudando a conseguir uma mudança real nas sociedades e comunidades.

Para mais informação, visite www.wise-qatar.org/wise-awards

Sobre a Cimeira Mundial para a Inovação na Educação (WISE):

A Cimeira Mundial para a Inovação na Educação foi estabelecida pela Fundação Qatar em 2009 sob a liderança da sua Presidente, Sua Alteza Sheica Moza bint Nasser. A WISE é uma plataforma internacional e multissetorial para o pensamento criativo, o debate e a ação na educação. Através da cimeira bianual, a investigação colaborativa e uma variedade de programas em curso, a WISE é uma referência mundial em novas abordagens na educação.

Para mais informações sobre a WISE, visite www.wise-qatar.org.

