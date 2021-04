Criando relações "ganha-ganha": a Techking utiliza três alavancas para fazer parceria com fabricantes ao se internacionalizar

PEQUIM, 29 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Em 26 de março, a Techking organizou, em Pequim, a Conferência de Intercâmbio de Comercialização e Serviços Localizados no Exterior. Com o tema "Indo para o exterior: cooperação e ganha-ganha", o foco do evento foi a maneira como as empresas da cadeia industrial de maquinários de engenharia trabalham juntas ao se internacionalizarem. Mais de 30 empresas participaram da conferência, incluindo Rio Tinto, Lafarge, China Molybdenum Co., Ltd. e China Railway Group Limited, além de fabricantes de maquinários de engenharia como XCMG Group e Shaanxi Tonly Heavy Industries Co., Ltd. O secretário geral da China Construction Machinery Association (Associação de Maquinários de Construção da China, CCMA), Wu Peiguo, o Rubber Institute (Instituto da Borracha) e Ma Liangqing, diretor do The Chemical Industry and Engineering Society of China (Sociedade de Indústria Química e Engenharia da China, CIESC), também foram convidados.

O Sr. Wu e o Sr. Ma compartilharam percepções do ponto de vista do desenvolvimento industrial e concordaram que a recuperação econômica mundial e a iniciativa One Belt One Road geraram oportunidades históricas para as empresas nas cadeias a montante e a jusante do setor chinês de maquinários de engenharia, permitindo que trabalhassem juntas na exploração do mercado global. No entanto, deve-se prestar atenção às questões de entrega de produtos e resposta de serviços nos mercados estrangeiros, devido à limitação geográfica e outros fatores.

Tech Wang, presidente da Techking, declarou que a empresa está empregando três alavancas – produtos, ecossistema de canais e serviços profissionais – e cooperando com fabricantes na expansão global.

A Techking continua atuando na P&D de pneus personalizados, trabalhando em estreita colaboração com usuários e fabricantes e atendendo às demandas diferenciadas dos clientes; com relação a canais de produtos, a Techking aproveita suas subsidiárias e escritórios de representação no exterior para construir um ecossistema de alianças industriais com clientes por meio de canais compartilhados, plataformas públicas e promoção conjunta; no que diz respeito aos sistemas de serviços profissionais, a Techking exige que suas subsidiárias, escritórios e agentes representantes em países importantes resolvam problemas relacionados a serviços em até 24 horas e começa a implementar os Centros de Serviços Techking (TSC).

A Techking já atendeu empresas nos setores de mineração e construção em mais de 160 países e presta serviços de suporte a quase 40 fabricantes, incluindo SANY, Liebherr, Terex Group, XCMG, Zoomlion e Sandvik Group. Suas principais contas incluem gigantes líderes globais das indústrias de mineração e construção, como Rio Tinto, Glencore, BHP e Zijin Mining.

O presidente Wang disse que a Techking continuaria a fortalecer as três alavancas em virtude de suas vantagens competitivas e a promover parcerias industriais com empresas a montante e a jusante na cadeia; com forte colaboração e valores compartilhados, a visão de "ganha-ganha" na internacionalização poderia ser alcançada.

FONTE Techking Tires Limited

Related Links

techking.com



SOURCE Techking Tires Limited