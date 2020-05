CRISIL bestätigt „CRISIL AAA/Stable" Rating für nicht-wandelbare Schuldverschreibungen des Embassy Office Parks REIT im Wert von 36,5 Milliarden Rs

BENGALURU, Indien, 18. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Am 16. Mai 2020 bestätigte CRISIL das „CRISIL AAA/Stable" Rating für nicht-wandelbare Schuldverschreibungen (Non-Convertible Debentures – NCDs) des Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) („Embassy REIT") im Wert von 36,5 Milliarden Rs.

Mike Holland, Chief Executive Officer des Embassy REIT, sagte: "Embassy REIT ist Indiens erster und einziger börsennotierter REIT. Diese zugewiesene Bonitätsbewertung stellt eine Bewertung der inhärenten Stärken des Embassy REIT dar, wie z.B. unsere niedrige Beleihungsquote, stabile Einnahmen, reichlich Liquidität und eine Geschichte erfolgreicher Lieferungen. Der Kern unserer Geschäftsidee – vorhersehbare Cashflows und vierteljährliche, durch die Stärke der zugrundeliegenden Immobilien und Mietströme generierte und durch die hochwertige Pächterbasis großer multinationaler Unternehmen gesicherte Ausschüttungen – hat nun zu dieser Bestätigung des AAA/Stable-Status durch CRISIL geführt."

CRISIL begründete die Bewertung wie folgt: „Das Rating spiegelt auch weiterhin die komfortable Beleihungsquote des Embassy REIT – angetrieben durch niedrige Schuldenstände und starke Schuldenschutzkriterien unterstützt von einer Obergrenze für die inkrementelle Aufnahme von Neukrediten – sowie stabile Einnahmen aus den zugrundeliegenden Vermögenswerten angesichts hochwertiger kommerzieller Vermögenswerte, hoher Belegung und geografischer Diversifizierung wider. Diese Stärken werden teilweise durch die Anfälligkeit für Volatilität im Immobiliensektor aufgehoben, die zu Schwankungen bei den Mietpreisen und bei der Belegung führt."

Rechtlicher Hinweis

Das Rating stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Besitz von nicht-wandelbaren Schuldverschreibungen oder Anteilen oder Wertpapieren von Embassy REIT dar, und Investoren sollten ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das Rating basiert auf bestimmten Annahmen und kann jederzeit von der bewertenden Ratingagentur überarbeitet oder geändert werden.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Das Unternehmen Embassy Office Parks Management Services Private Limited („der Geschäftsführer"), in seiner Kapazität als Manager des Embassy Office Parks REIT („Embassy REIT"), und der Embassy REIT machen keinerlei Zusicherung und übernehmen keinerlei Gewährleistung ausdrücklicher oder stillschweigender Art für die Fairness oder Vollständigkeit des hierin enthaltenen Inhalts und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung oder Haftung. Jeder Empfänger ist allein für eine eigenständige Bewertung des Markts und der Marktposition des Embassy REIT verantwortlich.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeit vertretenen Überzeugungen, Meinungen und Annahmen des Geschäftsführers beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Finanzlage, Performance oder Erfolge des Embassy REIT bzw. Branchenergebnisse wesentlich von den Ergebnissen, Finanzlage, Performance oder Erfolgen abweichen können, die explizit oder implizit in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Der Geschäftsführer übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen, um zukünftige Ereignisse bzw. Entwicklungen bzw. die Auswirkungen von Ereignissen, die derzeit nicht beurteilt werden können – wie z.B. COVID-19 – widerzuspiegeln.

Informationen zu Embassy REIT

Embassy Office Parks ist Indiens erster und einziger börsennotierter REIT. Der Embassy REIT umschließt ca. 2,4 Millionen Quadratmeter fertiggestellter und in Betrieb genommener Gewerbeimmobilien in ganz Indien. Einschließlich ca. 660,000 Quadratmetern geländeinterner Entwicklungen in der Pipeline umspannt das gesamte Portfolio ca. 3,1 Millionen Quadratmeter in insgesamt sieben hochwertigen Gewerbegebieten und vier Innenstadt-Bürogebäuden in Indiens leistungsstärksten Büromärkten in den Städten Bengaluru, Mumbai und Pune sowie in der Hauptstadtregion. In den Portfolio-Immobilien sind über 160 Blue-Chip-Unternehmen angesiedelt. Es beinhaltet 78 Gebäude mit strategischen Ausstattungsmerkmalen, darunter zwei fertiggestellte Hotels, zwei im Bau befindliche Hotels und ein 100-MW-(AC-)Solarpark, der die Mieter im Gewerbepark mit Ökostrom versorgt.

