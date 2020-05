CRISIL confirme la note « CRISIL AAA/Stable » sur les 36,5 milliards d'INR de débentures non convertibles d'Embassy Office Parks REIT

BANGALORE, Inde, 18 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le 16 mai 2020, CRISIL a confirmé la notation « CRISIL AAA/Stable » sur les 36,5 milliards d'INR de débentures non convertibles d'Embassy Office Parks REIT (NSE : EMBASSY) (BSE : 542602) (« Embassy REIT »).

Mike Holland, le PDG d'Embassy REIT, a déclaré : « Embassy REIT est la première et la seule société de placement immobilier cotée en Inde. Cette notation de crédit est une évaluation des forces intrinsèques d'Embassy REIT, à savoir notre faible rapport prêt/valeur, nos revenus stables, notre importante liquidité et notre historique de résultats avéré. Notre cœur d'activités, qui repose sur des flux de trésorerie prévisibles et des distributions trimestrielles issues d'actifs solides et de flux locatifs garantis par une base de locataires de qualité composée en grande partie de multinationales, a permis à CRISIL de confirmer son statut AAA/Stable. »

Justifiant la notation, CRISIL a annoncé : « La notation reflète une fois encore le confortable rapport prêt/valeur d'Embassy REIT — dû à de faibles niveaux d'endettement et à de solides mesures de protection de la dette, soutenus par un plafond sur les emprunts supplémentaires — et des revenus stables provenant d'actifs sous-jacents reposant sur des actifs commerciaux de grande qualité, des niveaux d'occupation élevés et une diversification géographique. Ces atouts sont partiellement contrebalancés par la vulnérabilité et l'instabilité du secteur immobilier, qui se traduit par des fluctuations des taux de location et d'occupation. »

Avis de non-responsabilité

La notation ne constitue en rien une recommandation d'acheter, de vendre ou de détenir des débentures non convertibles, des parts ou des titres de la société de placement immobilier Embassy REIT et il est recommandé aux investisseurs de prendre leurs propres décisions. La notation repose sur certaines hypothèses et peut être révisée ou modifiée à tout moment par l'agence de notation qui l'attribue.

Le présent communiqué de presse est préparé uniquement à des fins d'information générale. Embassy Office Parks Management Services Private Limited (le « gestionnaire »), en sa qualité de gestionnaire d'Embassy Office Parks REIT (« Embassy REIT ») et Embassy REIT, ne formulent aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'équité et à l'exhaustivité du contenu du présent communiqué et rejettent toute responsabilité à cet égard. Chaque destinataire est seul responsable de sa propre évaluation du marché et de la position d'Embassy REIT sur le marché.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs fondés sur les convictions, les avis et les hypothèses actuels du gestionnaire. Les énoncés prospectifs supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, la situation financière, les rendements ou les réalisations d'Embassy REIT ou les résultats du secteur diffèrent sensiblement des résultats, de la situation financière, des rendements ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Le gestionnaire décline toute obligation d'actualiser ces énoncés prospectifs pour refléter des événements ou des développements futurs ou bien l'incidence d'événements ne pouvant pas être actuellement définis, comme la COVID-19.

À propos d'Embassy REIT

Embassy Office Parks est la première et la seule société de placement immobilier cotée en Inde. Embassy REIT comprend environ 2,43 millions de mètres carrés d'immeubles commerciaux achevés et en exploitation à travers l'Inde. Avec un projet de développement portant sur une surface de près de 660 000 mètres carrés sur site en cours, le portefeuille total couvre un peu plus de 3 millions de mètres carrés au sein de sept parcs de bureaux de niveau supérieur et de quatre bâtiments de bureaux au centre-ville sur les marchés de bureaux les plus performants d'Inde à Bangalore, Mumbai et Pune, ainsi que dans la région de New Delhi. Le portefeuille compte quelque 160 entreprises locataires de premier ordre et 78 bâtiments disposant d'infrastructures stratégiques, dont deux hôtels achevés, deux hôtels en cours de construction et un parc photovoltaïque de 100 MW (courant alternatif) fournissant de l'énergie renouvelable aux locataires.

