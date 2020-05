CRISIL reafirma a classificação 'CRISIL AAA / Stable' para INR 36,5 bilhões em debêntures não conversíveis da Embassy Office Parks REIT

BENGALURU, Índia, 19 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Em 16 de maio de 2020, a CRISIL reafirmou a classificação 'CRISIL AAA/Stable' para INR 36,5 bilhões em debêntures não conversíveis (NCDs, em inglês) da Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) ('Embassy REIT').

Mike Holland, CEO da Embassy REIT, disse: "A Embassy REIT é a primeira e única REIT da Índia listada na bolsa. Esta classificação de atribuição de crédito é uma avaliação do potencial inerente da Embassy REIT, a exemplo de nossa baixa relação de LTV, receitas estáveis, ampla liquidez e um histórico de entregas. Nossa proposta comercial central de flutuações previsíveis, fluxos de caixa e distribuições trimestrais geradas por meio de sólidas propriedades subjacentes e fluxos de locações garantidos por uma base de ocupantes de alta qualidade de, sobretudo, empresas multinacionais resultou nesta reafirmação do status AAA/estável pela CRISIL".

Nesta lógica de classificação, a CRISIL afirmou que "A classificação continua a refletir a confortável relação aluguel-valor (LTV, em inglês) da Embassy Reit — gerada por baixos níveis de endividamento e forte métrica de proteção de débito e apoiada por um limite de empréstimos incrementais — e a estável receita dos ativos subjacentes, dados os ativos comerciais de alta qualidade, níveis altos de ocupação e diversidade geográfica. Estes potenciais são parcialmente compensados pela suscetibilidade à volatilidade no setor imobiliário, resultando em flutuações das taxas de aluguel e de ocupação".

Aviso

A classificação não é uma recomendação para comprar, vender ou portar NCDs ou unidades ou títulos da Embassy REIT, e os investidores deverão tomar suas próprias decisões. A classificação baseia-se em certas suposições e está sujeita a revisões ou modificações, em qualquer momento, da agência de atribuição de crédito.

Este comunicado de notícias é preparado somente para propósito de informações gerais. A Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("a gerente"), na condição de gerente da Embassy Office Parks REIT ("Embassy REIT"), e a Embassy REIT não fazem qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita, a respeito de – e não aceitam responsabilidades ou responsabilização com respeito à veracidade e integridade do presente conteúdo. Cada destinatário será individualmente responsável por sua própria avaliação do mercado e da posição de mercado da Embassy REIT.

Este comunicado de notícias contém declarações prospectivas com base em atuais crenças, opiniões e suposições da gerente. Declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem levar os resultados reais, condições financeiras, desempenho ou conquistas da Embassy REIT ou resultados industriais a materialmente diferirem dos resultados, condições financeiras, desempenho ou conquistas expressas ou implícitas em tais declarações prospectivas. A gerente isenta-se de qualquer obrigação de atualizar essas declarações prospectivas para refletir eventos ou evoluções futuros ou o impacto de eventos que de fato não podem ser determinados, a exemplo da COVID-19.

Sobre a Embassy REIT

A Embassy Office Parks é a primeira e única REIT da Índia listada na bolsa. A Embassy REIT abrange 2,434 milhões de metros quadrados de propriedades comerciais em operação e concluídas na Índia. Com aproximadamente 660.000 metros quadrados de empreendimentos de campo em andamento, o portfólio total abrange 3,10 milhões de metros quadrados em sete parques de escritórios de classe A e quatro prédios de escritórios de centro de cidade nos mercados de melhor desempenho da Índia em Bengaluru, Mumbai, Puna e Região da Capital Nacional (NCR, em inglês). O portfólio abriga mais de 160 inquilinos corporativos da categoria blue chip e engloba 78 prédios com facilidades estratégicas, entre elas, dois hotéis concluídos, dois hotéis em construção e um parque de energia solar de 100 MW (AC) que fornece energia renovável para os inquilinos do parque.

FONTE Embassy Office Parks REIT

