Crisis24 accueille Mark Niblett à titre de vice-président principal, opérations mondiales et chef de la sécurité

Son expertise inégalée permettra au leader mondial en gestion intégrée des risques de renforcer sa position de chef de file de l'industrie

ANNAPOLIS, Md., le 5 déc. 2022 /PRNewswire/ -- Véritable autorité mondiale en gestion intégrée des risques, Crisis24, une compagnie de GardaWorld, a annoncé aujourd'hui l'embauche de Mark Niblett au poste de vice-président principal, opérations mondiales et chef de la sécurité.

Dans son rôle, Niblett chapeautera les opérations mondiales en plus de fournir des réponses de sécurité et médicales à l'échelle de la planète alors que l'équipe continue d'étendre et de renforcer sa position de leader sur le marché auprès des organisations, marques et personnes les plus influentes et innovatrices au monde.

En étroite coordination avec le directeur médical de Crisis24 et son équipe, il veillera également à offrir un soutien intégré aux clients, en plus de superviser la mise en œuvre d'une stratégie à long terme visant à maintenir la santé financière de l'entreprise et à créer la durabilité.

Comptant plusieurs décennies d'expertise dans les opérations internationales multisites et à haut risque, Niblett a récemment occupé le poste de vice-président de la sécurité et de la résilience chez Weatherford International, où il a dirigé la sécurité mondiale, la continuité des activités et la gestion des crises, dans une entreprise multinationale comptant plus de 40 000 employés répartis dans une centaine de pays. Il a également été directeur de la sécurité pour de grandes entreprises du classement Fortune 100, telles que Halliburton Energy Services et AECOM, ce qui a grandement contribué à son expérience de la gestion des fonctions de résilience des entreprises dans de multiples secteurs.

« Mark a consacré sa carrière à la gestion des risques et à la sécurité. Après une carrière dans les forces armées britanniques, il est devenu un cadre hautement qualifié dans le domaine de la sécurité et de la résilience des entreprises, et a démontré sa capacité à mener des stratégies efficaces de continuité des activités et de gestion des risques pour des acteurs mondiaux dans les environnements les plus difficiles, a déclaré Grégoire Pinton, directeur général et responsable mondial de la gestion intégrée des risques, Crisis24. Mark possède un riche réseau et son expérience unique du secteur feront de lui un véritable ambassadeur de Crisis24 alors que nous poursuivons la mise en place d'une équipe mondiale de premier ordre. Son expertise inégalée sera une valeur ajoutée pour nos opérations et nos clients. »

À propos de Crisis24, une compagnie de GardaWorld:

Crisis24, une compagnie de GardaWorld, offre une expertise mondiale en gestion intégrée des risques de sécurité. Notre service du renseignement et nos solutions d'intervention de crise et de solutions de protection globale permettent aux organisations, aux marques et aux personnes les plus influentes et innovatrices du monde de mener leurs activités en toute confiance. S'appuyant sur nos Centres des opérations mondiales, sur le travail constant de notre équipe d'analystes du renseignement et la puissante Plateforme de gestion des risques de Crisis24, nous offrons des services de pointe, 24/7, à travers le monde.

