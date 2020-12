Crisis24 et WorldAware dévoilent les cartes de risques et Prévisions mondiales pour 2021

Crisis24 et WorldAware, deux entreprises de GardaWorld opérant désormais sous la même bannière, publient annuellement un rapport d'analyse des menaces géopolitiques, des risques liés aux voyages et à la santé dans le monde

MONTRÉAL, Dec. 21, 2020 /PRNewswire/ -- Le leader mondial de la gestion du risque Crisis24, une entreprise de GardaWorld, a dévoilé son rapport Prévisions 2021 des risques mondiaux et ses cartes de risques, qui présentent des analyses d'experts sur les principales menaces susceptibles d'affecter les organisations et leur personnel, peu importe l'endroit ou le contexte dans lesquels ils se trouvent.

Les informations sur différentes catégories de risques sont compilées par les experts en renseignement de Crisis24 répartis dans le monde entier. S'appuyant sur plus de 20 000 sources dans plus de 25 langues différentes, l'équipe suit et analyse les tendances et les risques mondiaux liés à la santé, aux enlèvements, au terrorisme, à l'environnement, aux transports et à la géopolitique. Les analyses de Crisis24 couvrent entre autres les Amériques, l'Europe/CEI, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie et l'Afrique.

Pour leur part, les cartes 2021 des risques mondiaux fournissent aux entreprises et aux particuliers des informations essentielles sur les principaux risques associés aux voyages, notamment les conflits sociaux et politiques, les catastrophes naturelles et les enjeux liés à la santé. Elles mettent aussi en lumière les six pays considérés comme les points chauds pour 2021, ainsi que des niveaux de risque de sécurité pour plus de 200 pays.

Les principaux sujets analysés dans les prévisions 2021 des risques mondiaux sont les suivants :

L'évolution de la situation au Moyen-Orient, les États arabes étant susceptibles de normaliser leurs relations avec Israël

La dynamique changeante entre la Russie et la Turquie, et la manière dont elle affectera la région

Les défis économiques auxquels le Royaume-Uni est confronté suite au BREXIT

L'impact d'un vaccin COVID-19 sur les organisations et les voyages

La relance de l'industrie des transports après la pandémie

« La fusion des équipes de renseignement de Crisis24 et de WorldAware nous a permis d'élargir et d'approfondir notre offre de service. Nos compétences et technologies soutiennent la prise de décisions stratégiques de nos clients alors qu'ils tentent d'assurer la sécurité de leur personnel et de leurs biens, ainsi que la continuité de leurs opérations, tout au long de 2021 », déclare Gregoire Pinton, vice-président principal et responsable mondial de la sécurité liée au voyage chez Crisis24, une compagnie de GardaWorld. « Le niveau d'expertise et les capacités d'analyse que Crisis24 peut offrir sont des outils essentiels pour le secteur de la gestion des risques alors que nous continuons de nous adapter à de cette étrange période de notre histoire ».

Nous sommes à la disposition des médias pour discuter des prévisions mondiales et des cartes des risques pour 2021, et nos experts en renseignement de Crisis24 demeurent disponibles pour partager leur perspective sur l'importance des conclusions du rapport.

Le rapport complet des Prévisions 2021 des risques mondiaux et les cartes de risques sont offertes aux clients de Crisis24 et de WorldAware. Les autres organisations et les médias qui souhaitent accéder aux conclusions complètes du rapport peuvent en faire la demande en visitant notre site web (NOTE : Les cartes de risques et rapport de prévisions ne sont disponibles qu'en anglais pour l'instant, mais nous travaillons à les traduire).

À propos de Crisis24, une entreprise de GardaWorld

Crisis24 est une entreprise mondiale de gestion des risques de sécurité appartenant à GardaWorld, qui a fait l'acquisition de l'expertise de WorldAware. Son approche active de la gestion des risques s'appuie sur 30 ans de savoir-faire sur le terrain. Ses experts détiennent la combinaison essentielle d'intelligence, de précision et de réactivité qui permet aux clients d'obtenir les renseignements, l'analyse et les interventions dont ils ont besoin pour voyager, protéger leurs employés, leurs avoirs et leur réputation, opérer et se développer en toute confiance partout dans le monde.

