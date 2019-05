Cristiano Ronaldo lance la bande dessinée « Striker Force 7 » dans le cadre du « Free Comic Book Day » le 4 mai

« J'ai toujours été un fan de super-héros et je suis très heureux d'aider à créer cette nouvelle série animée », a déclaré Cristiano Ronaldo. « Tout comme le football relie les cultures et les gens à travers le monde, je crois que les personnages animés et héros de qualité peuvent accomplir la même chose et c'est pourquoi je suis très heureux de réunir ces passions du football et des super-héros à travers ce projet et de le partager avec mes fans. »

Striker Force 7 est une nouvelle histoire, créée par Cristiano Ronaldo et le créateur de super-héros, Sharad Devarajan. La bande dessinée est basée sur la série animée en cours de production. Cristiano et Devarajan sont producteurs exécutifs de la série animée, avec Diego Guarderas de VMS Communications, l'équipe Polaris Sports et Jeevan J. Kang, vice-président administratif et créatif de Graphic.

L'édition spéciale pour le Free Comic Book Day a été écrite par l'écrivain d'animation, Merrill Hagan et illustrée par Jeevan J. Kang. De plus, pour les millions de fans de Cristiano, des versions en édition spéciale limitée du livre avec une couverture différente sont maintenant également disponibles sur StrikerForce7.com

Au-delà de l'édition spéciale du Free Comic Book Day, Cristiano et Devarajan ont également conclut accord d'édition européenne sur 8 territoires pour lancer une série de trois bandes dessinées romanesques originales basées sur leurs personnages dont le premier tome verra le jour plus tard cette année.

Pour obtenir des informations supplémentaires, rendez-vous sur www.strikerforce7.com pour rester à jour sur les nouvelles informations.

À PROPOS DE GRAPHIC INDIA

GRAPHIC INDIA est une société de divertissement spécialisée dans les personnages et axée sur la création de personnages principaux, mais aussi de bandes dessinées et d'histoires par le biais de plateformes numériques et mobiles. Grâce à leur studio primé d'animation créative en Inde, Graphic a pour mission de créer des histoires et des héros durables qui favorisent l'imagination et inspirent une nouvelle génération mondialisée de la jeunesse dans le monde entier. www.graphicindia.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/881604/Graphic_India_Striker_Force_7.jpg

