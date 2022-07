Cristina Caffarra startet neue kartellrechtliche Unternehmung mit Keystone

Dr. Caffarra, eine führende europäische Expertin auf dem Gebiet des Kartellrechts und der Wettbewerbsökonomie, die mehr als 10 Jahre lang die Wettbewerbspraxis von Charles River Associates in Europa leitete, wird geschäftsführender Partner bei Keystone und wird die europäischen Aktivitäten des Unternehmens mit einem Team von Wettbewerbsökonomen leiten, die von Büros in London, Brüssel und Rom aus arbeiten.

Keystone wurde 2003 von Greg Richards und Professor Marco Iansiti gegründet und ist einer der weltweit bekanntesten Berater für den Technologiesektor, der sich durch die Bearbeitung hochkarätiger Fälle mit besonderem Schwerpunkt auf der digitalen Wirtschaft ein umfassendes Fachwissen angeeignet hat. Die Keystone-Mitglieder sind allesamt führende akademische Experten für digitale Transformation, Innovation, Plattformökonomie, Informatik, strategisches Management und Ökosysteme und werden von 150 Fachleuten in den US-Niederlassungen unterstützt.

Die Partnerschaft mit Dr. Caffarra hat sich als Kernangebot in Europa auf das Kartellrecht spezialisiert und wird sich dabei auf die Fähigkeiten und Erfahrungen von Keystone in Bezug auf Technologieplattformen und die digitale Wirtschaft stützen.

Dr. Caffarra verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Wettbewerbsökonomie. Als Top-Beraterin und Expertin vor der Europäischen Kommission, den Gerichten und Wettbewerbsbehörden in ganz Europa und darüber hinaus hat sie zahlreiche Unternehmen und Behörden bei Fusionen, Prozessführung und regulatorischen Kontroversen beraten. Ihre Erfahrung umfasst grundlegende Fälle zur Ökonomie von Plattformen und zur digitalen Wirtschaft, für und gegen Unternehmen wie Microsoft, Amazon, Apple, Google, Meta, Newscorp, Uber. Auch in den Bereichen Telekommunikation, Fernsehen und Medien verfügt sie über umfangreiche Kenntnisse.

Cristina Caffarra erklärte: „Die Realität der Durchsetzung und Regulierung digitaler Märkte bedeutet, dass es nicht länger möglich ist, in diesem Bereich allein mit traditionellen kartellrechtlichen Kenntnissen tätig zu sein. Die Agenturen selbst (wie die CMA im Vereinigten Königreich) kombinieren juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit Technologie-, Daten-, Computerwissenschafts- und Strategiekompetenzen. Es wird immer wichtiger, fundiertes kartellrechtliches Fachwissen, Theorie und Empirie mit Einblicken in die Computer- und Datenwissenschaft und einem Verständnis dafür zu verbinden, wie sich die Strategien der Unternehmen entwickeln. Wirtschaftshochschulen und Informatiker befassen sich intensiv mit digitalen Ökosystemen, und zwar in einer Weise, die mit der Kartellökonomie verzahnt ist. Keystone bietet die entscheidenden Fähigkeiten, um meine Kernkompetenz im Kartellrecht zu vertiefen und zu erweitern, und mir gefällt die Idee einer echten Partnerschaft mit gleichgesinnten, dynamischen und kollaborativen Kollegen in einem breiter gefassten Rahmen, um etwas Kurioses, Neues und Einzigartiges in Europa aufzubauen."

Greg Richards, CEO und Mitbegründer von Keystone, sagte über die neue Partnerschaft: „Seit zwei Jahrzehnten berät Keystone globale Kunden, darunter die größten Technologieunternehmen, bei Rechtsstreitigkeiten, Regulierung und öffentlichen Angelegenheiten. Jetzt, da Europa und das Vereinigte Königreich zu einer führenden Kraft im Kartellrecht und in der Regulierung des digitalen Sektors werden, ist es an der Zeit, zu expandieren und unser über Jahre hinweg aufgebautes Fachwissen in diese wichtige Region zu bringen. Cristinas außergewöhnliche Leistungen und ihre Erfolgsbilanz als beim Aufbauen von Institutionen, als geradlinige Beraterin und politische Kommentatorin sind der Schlüssel dazu."

Marco Iansiti, Vorstandsvorsitzender von Keystone und David Sarnoff Professor of Business Administration an der Harvard Business School, fügte hinzu: „Cristina ist eine herausragende Persönlichkeit und einer der führenden Köpfe im Bereich des Wettbewerbs in Europa. Sie hat markante und fortschrittliche Ansichten in Bezug auf Durchsetzung und politischen Strategien und nimmt auch aktiv am globalen Kartell- und Regulierungsdiskurs teil. Die Kombination ihres kartellrechtlichen Schwerpunkts mit der globalen Wirtschafts-, Strategie- und Technologieexpertise von Keystone wird ein starkes Angebot sein, und wir sind unglaublich gespannt darauf, was wir zu einem so interessanten Zeitpunkt für die digitale Transformation und Regulierung in Europa gemeinsam erreichen können."

Das neue Keystone-Büro in London wird als europäischer Hauptsitz des Unternehmens dienen. Obwohl Keystone in den letzten zehn Jahren bereits große Technologiekunden in der europäischen Region betreut hat, wird die Einrichtung einer physischen Präsenz auf dem Markt nun dazu beitragen, dass das Unternehmen eine Schlüsselrolle in zukünftigen wettbewerbsrechtlichen, regulatorischen und prozessualen Angelegenheiten spielt und gleichzeitig mehr Talente für das Unternehmen gewinnen kann.

Informationen zu Keystone

Keystone Strategy, LLC („Keystone") ist ein führendes innovatives Strategie-, Wirtschafts- und Technologieberatungsunternehmen, das Fortune-Global-500-Unternehmen, führenden Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden transformative Ideen und bahnbrechende Lösungen zur Verfügung stellt. Keystone verfügt über einzigartige Fachkenntnisse in den Bereichen Wettbewerb, geistiges Eigentum, Rechtsstreitigkeiten, Steuern und Verrechnungspreise sowie technologieorientierte Strategie und Produktentwicklung in allen Sektoren. Auf dieser Grundlage ist das Unternehmen in der Lage, kühne Strategien mit weitreichenden Auswirkungen für Unternehmen, Verbraucher und die öffentliche Politik zu entwickeln. Keystone wurde von Herrn Richards und Professor Marco Iansiti, dem Vorstandsvorsitzenden von Keystone und David Sarnoff Professor of Business Administration an der Harvard Business School, gegründet. Keystone verfügt nun über eine Liste von Hunderten von führenden akademischen Experten in den Bereichen digitale Wirtschaft und Innovation, die von über 150 Fachleuten unterstützt werden. Neben seinem Sitz in London unterhält das Unternehmen Büros in New York, San Francisco, Boston und Seattle. Weitere Informationen zu Keystone finden Sie unter www.keystone.ai.

Medienkontakt

Theo Moore

APCO Worldwide

[email protected]

+32 474 19 42 03

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1854625/Keystone_Strategy_Cristina_Caffarra.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1583618/Keystone_Strategy_Logo.jpg

SOURCE Keystone Strategy