Critérios principais para um parceiro iGaming de sucesso - A SOFTSWISS compartilha os resultados da pesquisa de satisfação do cliente

GZIRA, Malta, 21 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Cooperação transparente, nível de serviço excelência, comunicação rápida e variedade de jogos são as características mais cruciais para escolher um provedor de iGaming em 2022. Esses são os insights descobertos durante uma profunda pesquisa com clientes realizada pela SOFTSWISS, uma empresa líder em tecnologia inovadora para iGaming.

SOFTSWISS unveils the results of the iGaming industry survey Major criteria for choosing an iGaming partner Most important characteristics of the Online Casino Platform

A pesquisa foi conduzida de julho a outubro de 2022 pela líder em pesquisa de marketing, Kantar Ukraine, em nome da SOFTSWISS, para obter um conhecimento mais profundo do setor de iGaming, descobrir os critérios mais significativos para escolher um provedor de plataforma de cassino e avaliar o nível de satisfação do cliente com a Plataforma de Cassino SOFTSWISS em comparação com os produtos concorrentes.

RETRATO VENCEDOR DE PROVEDOR DE IGAMING

Em 2022, as características mais importantes de um parceiro iGaming são as seguintes:

Cooperação transparente

Serviços e produtos que atendam às necessidades da sua empresa

Suporte em atividades de geração de renda

Rápida resolução de problemas e respostas técnicas

Flexibilidade ao discutir os termos de cooperação

"O provedor é realmente seu parceiro financeiro hoje" subiu nos gráficos de importância. Desta vez, 93% dos operadores votaram na importância desse critério contra 63% em 2021.

Quanto aos aspectos de toque pessoal que afetam o processo de tomada de decisão, os clientes da SOFTSWISS destacaram-se:

Oferece nível de serviço de excelência

Comunicação simples e rápida com os gerentes

Atitude atenciosa para cada cliente

A menor prioridade é dada a atributos como um status de líder em iGaming, efeito positivo da cooperação na imagem do operador e influência do provedor no desenvolvimento do setor de entretenimento e jogos de apostas.

Pesquisas apontam que cada segundo cliente trabalha com a SOFTSWISS há mais de 3 anos, e a empresa é geralmente descrita como uma parceira de longo prazo com experiência no setor de entretenimento e profunda compreensão do mercado.

Vitali Matsukevich, diretor de operações da SOFTSWISS, comenta sobre os resultados da pesquisa: "A mudança nas preferências dos operadores em direção à flexibilidade na cooperação, rentabilidade dos negócios e comunicação de alta qualidade demonstra que uma oferta de software de ponta não é suficiente para ser a fornecedora nº1 de iGaming. Os operadores exigem maior envolvimento e interação estratégica em parceria. Em 2023, continuaremos oferecendo aos nossos clientes a confiança, a segurança e a confiabilidade que eles precisam para expandir seus negócios".

OPINIÃO DO CLIENTE: CARACTERÍSTICAS DE UMA PLATAFORMA DE CASSINO

Entre as características cruciais de uma plataforma de cassino online - o principal produto para o lançamento de um projeto iGaming - os entrevistados observaram:

Variedade de provedores de jogos

Flexibilidade das configurações de bônus

Relatórios dos jogadores

Suporte para vários sistemas de pagamento

Configurações de atividade promocional

Os critérios de "Gestão de sistemas de pagamento" e "Moedas suportadas" mantiveram-se igualmente importantes para os operadores este ano.

Os entrevistados deram mais destaque aos relatórios financeiros e licenciamento, principalmente devido ao crescente número de mercados regulamentados. Como essa tendência deve crescer ainda mais no futuro, o licenciamento também continuará pontuando, pois traz vantagens competitivas significativas para os participantes do setor.

EXIGÊNCIAS DE MERCADO DA SOFTSWISS VS IGAMING

Ao avaliar sua satisfação com a Plataforma de Cassino SOFTSWISS, os operadores destacaram seus benefícios técnicos e funcionais. 86% dos entrevistados deram feedback positivo de 7 a 10 pontos, enquanto 14% das operadoras permaneceram abaixo de 7. No total, a plataforma obteve 7,6 pontos de 10, o que representa 0,2 pontos acima do resultado de 2021.

Os clientes escolhem a Plataforma de Cassino SOFTSWISS para sua lista expandida de provedores de jogos, licenças e moedas suportadas. Além disso, os entrevistados destacaram a comunicação simples e rápida com os gerentes de contas comerciais da SOFTSWISS.

Analisando os resultados da pesquisa, Darya Avtukhovich, diretora da plataforma de cassino SOFTSWISS, resume: "Até o momento, a equipe por trás da Plataforma de Cassino SOFTSWISS lançou quase 400 projetos de sucesso, o que torna este produto a maior e mais significativa oferta no portfólio da empresa. Desde 2021, o número de operadores altamente satisfeitos aumentou. É um forte impulso para a equipe desenvolver novas atualizações inovadoras de produtos e elevar o nível de satisfação para novos patamares".

Falando do nível de suporte de serviço, a SOFTSWISS superou seus concorrentes em 1,6 pontos em uma escala de 10 pontos, que representa 0,4 pontos a mais do que em 2021.

CONCLUSÕES PRINCIPAIS

As prioridades dos clientes na escolha de um parceiro de negócios e produtos de plataforma de cassino estão mudando de acordo com as tendências gerais de negócios e do setor. Agora, cada vez mais destaque é dado à comunicação confiável e rápida, flexibilidade na parceria, bem como compromisso inabalável com o alto nível de serviço. Quanto às expectativas dos produtos, os operadores buscam diversidade em portfólios de jogos, ferramentas e recursos de gamificação, disponibilidade de vários sistemas de pagamento e análises profundas sobre finanças e comportamento do cliente.

"Para fortalecer a posição da marca SOFTSWISS como uma empresa líder em tecnologia para iGaming, precisamos prever as necessidades futuras do mercado. As pesquisas com os clientes formam a base para que atinjamos essa meta. Estamos orgulhosos por, este ano, termos conseguido atender às expectativas dos clientes e aumentado o nível de satisfação. Fazer uma profunda pesquisa de marketing está se tornando nossa tradição anual, e continuaremos a compartilhar dados do setor com o mercado no futuro ", comentou Valentina Bagniya, diretora de Marketing da SOFTSWISS.

Sobre a SOFTSWISS

A SOFTSWISS é uma empresa internacional de iGaming que fornece soluções de software certificadas para o gerenciamento de operações de jogos de apostas. A SOFTSWISS detém várias licenças de jogos e oferece soluções completas de software de iGaming. Em 2013, a SOFTSWISS foi a primeira do mundo a apresentar uma solução de cassino online otimizada para Bitcoin.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1972809/SOFTSWISS_1.jpg

Infográfico - https://mma.prnewswire.com/media/1972810/SOFTSWISS_2_Infographic.jpg

Infográfico - https://mma.prnewswire.com/media/1972811/SOFTSWISS_3_Infographic.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1556004/SOFTSWISS_Logo.jpg

FONTE SOFTSWISS

SOURCE SOFTSWISS