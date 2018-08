Croissance écologique, vie écologique -- Organisation de l'événement Solar Decathlon China 2018 à Dezhou

DEZHOU, Chine, 30 août 2018 /PRNewswire/ -- À quoi ressemblerait la maison de vos rêves ? Comme dans la science fiction, offrant une énergie écologique, dotée d'une connectivité technologique... ces maisons futuristes sont récemment apparues au Solar Decathlon China 2018 (SDC2018), qui a eu lieu à Dezhou, dans la province du Shandong, en Chine, du 3 au 17 août.

Solar Decathlon (SD) est une compétition collégiale internationale, qui invite plusieurs équipes d'étudiants à concevoir et construire des maisons entières, alimentées par l'énergie solaire. Grâce à des technologies et à des innovations issues d'équipes de R&D et de conception leaders mondiales, SD entend intégrer l'énergie solaire, la conservation énergétique et la conception architecturale d'une manière nouvelle, afin de concevoir et bâtir des maisons solaires confortables, vivables, durables et entièrement fonctionnelles.

La compétition SDC2018 a été organisée par le gouvernement municipal de Dezhou, sous le concept de « Croissance écologique, vie écologique ». 19 équipes représentant 34 écoles issues de 8 pays et régions ont été invitées à bâtir une maison solaire d'un ou deux étages d'une superficie de 120 à 200 m2, qui pourra être installée pour une utilisation permanente. Chaque maison a été équipée de tous les appareils électroménagers essentiels, tels qu'une télévision, un réfrigérateur, une machine à laver, et un ordinateur, qui pouvaient être entièrement alimentés par des équipements à énergie solaire.

Les conceptions des étudiants ont fourni des références précieuses dans le cadre de la stratégie de revitalisation rurale, et plusieurs solutions ont été délivrées pour insister sur des problématiques sociales, telles que le futur développement urbain et les conséquences du vieillissement.

L'équipe SEU-TUBS (Southeast University / Université technique de Braunschweig) a mélangé des tiges de culture à des briques utilisées pour leur maison (teneur de 65 % en tiges de culture), ce qui a permis d'aboutir à des briques plus solides et plus légères que les briques de maison ordinaires ; l'équipe THU (Université de Tsinghua) a intégré un système de collecte et d'auto-assainissage de l'eau, pour convertir efficacement l'eau de pluie en eau potable ; la maison (S)LOW conçue par l'équipe B&R (Université de Hong Kong / Université d'ingénierie civile et d'architecture de Pékin) avait pour objectif de ramener les individus à la nature et à une existence simple ; la maison Generations conçue par l'équipe XJTU-WNEU-POLIMI (Université Xi'an Jiaotong / Université occidentale de la Nouvelle-Angleterre / Politecnico di Milano) se focalisait sur la conception d'une communauté de villas destinée aux personnes âgées, et sur une maison intelligente.