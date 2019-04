Croma lanceert nieuw geregistreerd polydioxanone hechtmateriaal voor weefsellifting

LEOBENDORF, Oostenrijk, 29 april 2019 /PRNewswire/ -- CROMA-PHARMA GmbH, kortweg Croma, streeft naar innovatie om het welzijn van haar klanten en patiënten te optimaliseren. Daarom introduceert Croma in mei 2019 met trots threadz® – de uitstekende nieuwkomer in de minimaal invasieve esthetische geneeskunde.

threadz® is het eerste polydioxanone hechtmateriaal voor weefsellifting dat is geregistreerd volgens de bestaande wet op medische hulpmiddelen. De veiligheid en doeltreffendheid van het product is geverifieerd tijdens de geslaagde procedure voor de conformiteitsbeoordeling, zodat Croma nu threadz® voor minimaal invasieve weefsellifting kan aanbieden.

threadz® is het resultaat van een lang en uitgebreid ontwikkelingsproces dat wetenschap, kennis en expertise omvat.

Omdat topkwaliteit voor Croma van het allergrootste belang is, wordt threadz® gemaakt door een Amerikaanse fabrikant met meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van chirurgische apparatuur. Croma heeft threadz® in nauwe samenwerking met ervaren gezondheidszorgprofessionals ontwikkeld en het product op basis van hun behoeften en vereisten geoptimaliseerd, teneinde de doeltreffendheid en de tevredenheid van de patiënten te verhogen. Daarom bevat het product een unieke, geregistreerde, handschoenvriendelijke, comfortabele gripnaaf met een ergonomische vorm en speciaal gecoate dunwandige naald/canule voor een betere glijdende werking voor een soepele en gemakkelijke toepassing.

Zorgprofessionals kunnen het gemak, de eenvoud en de doeltreffendheid ontdekken van het nieuwe product, dat verkrijgbaar is in 3 subtypes:

threadz® plain - ongemodificeerde monofilament is in de naald geïntegreerd voor een delicate fixatie van de dunne huid op sommige plaatsen (bijv. periorbital).

threadz® screw - spiraalconfiguratie van de hechting in de naald, voor een betere fixatie in de weefsels.

threadz® barbed - hechtingen met bidirectionele spiraalvormige 3D-georiënteerde priksteken, bevestigd op een naald of canule voor een sterker herpositioneringseffect.

Om optimale keuzevrijheid te bieden, zijn deze subtypes verkrijgbaar in verschillende maten. Artsen kunnen de meest geschikte hechting kiezen voor verschillende anatomische zones en op die manier zo goed mogelijk inspelen op de behoeften van individuele patiënten.

Croma is trots op zijn breed assortiment aan polydioxanone hechtingen voor minimaal invasieve weefsellifting. Naast de nieuw uitgekomen threadz® reeks, levert Croma ook nog steeds het meest populaire product in de Princess® Threads lijn: Princess® Threads Barb II Anchor – met "koud geperste en gevormde" pijlvormige radertjes voor een ultiem lifting effect.

Over Croma-Pharma GmbH:

Croma-Pharma GmbH (Croma) is opgericht in 1976. Het is een Oostenrijks familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de industriële productie van hyaluronzuurinjecties voor de medische esthetiek, oogheelkunde en orthopedie. Croma heeft momenteel 12 internationale verkoopmaatschappijen en distribueert zijn producten in meer dan 70 landen.

Binnen zijn wereldwijde verkoopnetwerk richt Croma zich met eigen merkproducten op minimaal invasieve esthetische geneeskunde. Naast een breed assortiment HA-fillers uit de eigen productielocatie verkoopt Croma in zijn strategische kernmarkten PDO-liftingdraad, een Platelet Rich Plasma (PRP) systeem en een gepersonaliseerde huidverzorgingstechnologie.

