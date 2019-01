Croma-Pharma achève le changement de nom de sa gamme de produits de comblement à base d'acide hyaluronique

LEOBENDORF, Autriche, January 2, 2019 /PRNewswire/ --

Le 2 janvier, Croma-Pharma GmbH (Croma) a affirmé la volonté de la société d'harmoniser les différentes marques de son portefeuille de produits esthétiques. La précédente marque de produits de comblement à base d'acide hyaluronique « Princess® » est remplacée par la marque « saypha® » dans le cadre d'un processus de déploiement à travers les marchés internationaux, en se concentrant sur l'Europe en premier lieu.

Avant tout, le changement de nom est devenu nécessaire en raison du processus de mondialisation en cours de Croma d'un côté et des procédures d'approbation avancées du produit à base de toxine botulique d'Hugel, Botulax, de l'autre côté, nécessitant une marque de produits de comblement à base d'acide hyaluronique plus médicale, s'adressant exclusivement aux professionnels de la santé. Croma a obtenu la licence du produit Botulax auprès du producteur de toxines coréen Hugel Inc. pour l'Europe et a récemment créé une coentreprise avec Hugel, Inc., en vue de développer et commercialiser les produits de comblement à base d'acide hyaluronique et les fils tenseurs en PDO de Croma ainsi que le produit Botulax d'Hugel aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Andreas Prinz, directeur général de Croma, a expliqué : « En remplaçant Princess® par saypha® nous poursuivions en fait plusieurs objectifs. Pour commencer, Princess® n'est par une marque adaptée et acceptable sur l'ensemble de nos marchés actuels et futurs. Par ailleurs, la marque saypha® est cohérente avec Croma étant donné que la marque ombrelle exhaustive, présentée en 2017, sous laquelle chaque produit peut être rationalisé et commercialisé avec une apparence harmonisée dans le monde entier.

Dans le cadre de notre processus d'internationalisation graduel, cette apparence harmonisée de la société visant notre principale audience cible, les professionnels de la santé, devient absolument nécessaire. Outre cela, tous les produits saypha® sont faciles à distinguer les uns des autres, ce qui était une demande des clients que nous sommes ravis d'avoir satisfaite. La marque saypha® reflète également la science médicale et la médecine factuelle, des valeurs envers lesquelles Croma reste engagée à tout moment. En bref, en lançant saypha®, nous créons une solide marque mondiale de produits de comblement à base d'acide hyaluronique synonyme de qualité, fiabilité et efficacité médicale. »

À propos de saypha®

La gamme de produits de comblement à base d'acide hyaluronique de Croma comprend six produits : saypha® RICH, saypha® FILLER (avec/sans lidocaine), saypha® VOLUME (avec/sans lidocaine) et saypha® VOLUME PLUS Lidocaine.

Ces produits ciblent les besoins individuels des patients :

saypha® RICH (CE 0459) régénère la perte d'acide hyaluronique due au vieillissement, améliore l'hydratation, le teint et l'élasticité de la peau et corrige les ridules. Le produit est injecté dans la couche dermique superficielle.

saypha® FILLER (CE 0459) et saypha® FILLER Lidocaine (CE 0120) corrigent les plis et rides faciaux modérés à graves et augmentent le volume des lèvres (uniquement applicable pour saypha® FILLER Lidocaine). Le produit est injecté dans le derme intermédiaire à profond.

saypha® VOLUME (CE 0459) et saypha® VOLUME Lidocaine (CE 0120) ont été élaborés pour corriger les plis et rides plus profonds et pour redonner du volume au visage/remodeler les contours du visage. Le produit est injecté dans la couche de peau plus profonde (derme profond ou hypoderme).

saypha® VOLUME PLUS Lidocaine (CE 0120) est utilisé pour l'augmentation des tissus faciaux afin de corriger les baisses du volume de la partie moyenne du visage et définir les contours du visage ainsi qu'à des fins de reconstruction, par exemple dans le traitement de la lipoatrophie faciale. Le produit est injecté par voie sous-cutanée, locale ou dans le derme profond.

Tous les produits sont élaborés à partir d'acide hyaluronique d'origine non animale et sont fabriqués dans le respect des normes de qualité et d'innocuité les plus élevées.

À propos de Croma-Pharma GmbH

Fondée en 1976, Croma-Pharma GmbH (Croma) est une entreprise familiale autrichienne spécialisée dans la production industrielle d'acide hyaluronique pour les domaines de la médecine esthétique, de l'ophtalmologie et de l'orthopédie. Croma dirige actuellement 12 sociétés de vente internationales et distribue ses produits dans plus de 70 pays. Au sein de son réseau de vente mondial, Croma se concentre sur les produits de sa propre marque pour la médecine esthétique mini-invasive. Outre une large gamme de produits de comblement à base d'acide hyaluronique issue de son propre site de production, Croma commercialise des fils tenseurs en PDO, un système de plasma riche en plaquettes (PRP) et une technologie de soin de la peau personnalisée au sein de ses marchés stratégiques de base.

