Croma-Pharma conclui a reformulação da marca da sua gama de preenchimento com HA

A 2 de janeiro, a Croma-Pharma GmbH (Croma) declarou o avanço da empresa com o seu plano para harmonizar as diferentes marcas da sua gama de produtos de estética. A anterior marca de preenchimento de HA "Princess®" será substituída pela marca "saypha®" num processo gradual nos mercados internacionais, tendo como primeiro foco a Europa.

Em primeiro lugar e acima de tudo, a reformulação da marca tornou-se necessária, por um lado, devido ao processo de globalização em curso da Croma e, por outro lado, devido ao avanço dos procedimentos de aprovação do produto com base na toxina botulínica da Hugel, o Botulax, que exige uma marca de preenchimento com HA com um carácter mais medicinal, destinada exclusivamente aos profissionais médicos. A Croma licenciou o produto Botulax do produtor da toxina coreano Hugel Inc. para a Europa e constituiu recentemente uma empresa em "joint-venture" com a Hugel, Inc. para desenvolver e comercializar o produto de preenchimento com HA da Croma e os produtos de fios PDO, juntamente com o Botulax da Hugel nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

O Diretor Executivo da Croma, Andreas Prinz, explicou, "Ao substituirmos o Princess® pelo saypha® procuramos atingir diferentes objetivos. Em primeiro lugar,o Princess® não é uma marca adequada e aprovável para todos os nossos mercados atuais e futuros. Além disso, a marca saypha® é consistente com a Croma na qualidade de marca abrangente, apresentada em 2017, sob a qual cada produto pode ser simplificado e comercializado com um visual e presença únicos em todo o mundo.

No decorrer do nosso processo de globalização, este visual normalizado da empresa face ao nosso principal público-alvo, os profissionais médicos, tornou-se absolutamente essencial. Por outro lado, todos os produtos saypha® distinguem-se facilmente entre si, o que era um pedido dos clientes que temos agora a possibilidade de satisfazer. A marca saypha® também reflete a ciência médica e e medicina com base em evidências, valores que estão na base do compromisso da Croma. Em suma, ao introduzirmos a marca saypha®, estamos a criar uma forte marca de preenchimento com HA global, que representa a qualidade, fiabilidade e eficiência médica exaustivas."

Sobre a marca saypha®

A gama de preenchimento com HA da Croma é composta por seis produtos: saypha® RICH, saypha® FILLER (com/sem lidocaína), saypha® VOLUME (com/sem lidocaína) e saypha® VOLUME PLUS Lidocaine.

Os produtos destinam-se a necessidades individuais dos pacientes:

O saypha® RICH (CE 0459) repõe a perda de ácido hialurónico devido à idade, aumenta a hidratação, a tonificação e a elasticidade da pele e corrige pequenas linhas. O produto é injetado na camada superficial da derme.

O saypha® FILLER (CE 0459) e o saypha® FILLER Lidocaine (CE 0120) corrige rugas faciais moderadas a acentuadas e preenche e aumenta o volume dos lábios (apenas aplicável ao saypha® FILLER Lidocaine). O produto é injetado na derme intermédia a profunda.

O saypha® VOLUME (CE 0459) e o saypha® VOLUME Lidocaine (CE 0120) destinam-se à correção das rugas mais profundas e dobras e à construção do volume facial/remodelação dos contornos do rosto. O produto é injetado na camada da pele mais profunda (derme profunda ou tecido subcutâneo).

O saypha® VOLUME PLUS Lidocaine (CE 0120) é utilizado para o aumento do tecido facial com vista a corrigir défices de volume a meio do rosto, bem como moldar os contornos do rosto em tratamentos com um fim reconstrutivo como, por exemplo, lipoatrofia facial. O produto é injetado subcutaneamente, supraperiostealmente ou na derme profunda.

Todos os produtos baseiam-se em ácido hialurónico de origem não animal e são fabricados de acordo com os mais elevados padrões de segurança e qualidade.

Sobre a Croma-Pharma GmbH

Fundada em 1976, a Croma-Pharma GmbH (Croma) é uma empresa familiar austríaca especializada na produção industrial de seringas para ácido hialurónico para os campos da mediciona estética, oftalmologia e ortopedia. A Croma dirige atualmente 12 empresas de vendas internacionais e distribui os seus produtos em mais de 70 países. No seio da sua rede de vendas global, a Croma concentra-se nos produtos da sua própria marca para a medicina estética minimamente invasiva. Além de uma vasta gama de produtos de preenchimento com HA produzidos nas suas próprias instalações, a Croma comercializa fios de lifting PDO, um sistema de plasma enriquecido com plaquetas (Platelet Rich Plasma, PRP) e uma tecnologia de cuidados do rosto personalizada nos seus principais mercados estratégicos.

