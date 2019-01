Croma-Pharma voltooit rebranding productlijn HA-fillers

LEOBENDORF, Oostenrijk, January 2, 2019 /PRNewswire/ --

Op 2 januari liet Croma-Pharma GmbH (Croma) weten dat het bedrijf serieuze vooruitgang boekt bij plannen om de verschillende merken van diens esthetische productportfolio te harmoniseren. De vorige HA-filler van het merk "Princess®" wordt vervangen door het merk "saypha®", e.e.a. als gevolg van een geleidelijk doorwerkend proces in de internationale markten, waarbij de focus in eerste instantie op Europa komt te liggen.

De rebranding werd vooral noodzakelijk vanwege het voortschrijdende globaliseringsproces bij Croma enerzijds en de steeds geavanceerdere goedkeuringsprocedures van Hugel's botulinetoxineproduct Botulax anderzijds, waardoor een meer medisch klinkende HA-filler merknaam wenselijk was, exclusief gericht op medische professionals. Croma heeft het product Botulax van de Koreaanse toxinefabrikant Hugel Inc. voor Europa in licentie genomen en onlangs een joint venture met Hugel, Inc. opgericht, om Croma's HA-filler en PDO-draadproducten parallel met Hugel's product Botulax te ontwikkelen en in de VS, Canada, Australië en Nieuw Zeeland op de markt te brengen.

Algemeen directeur van Croma, Andreas Prinz, legt verder uit: "Met de vervanging van Princess® door saypha® streven we verschillende doelen na. Eigenlijk is Princess® geen passend en geaccepteerd merk voor al onze huidige en toekomstige markten. Bovendien werd saypha® in overeenstemming met Croma reeds in 2017 als het overkoepelende merk geïntroduceerd, waaronder elk afzonderlijke product kan worden gestroomlijnd en wereldwijd met een homogene look-and-feel op de markt gebracht.

Met het oog op ons voortschrijdende internationaliseringsproces wordt deze uniforme uitstraling van het bedrijf naar onze primaire doelgroep, de medische professionals, absoluut essentieel. Afgezien daarvan zijn alle saypha®-producten op verzoek van onze klanten nu eenvoudig van elkaar te onderscheiden en aan dergelijke verzoeken voldoen wij natuurlijk graag. Het saypha®-merk weerspiegelt ook de medische wetenschap en op bewijs gebaseerde geneeskunde, waarden waaraan Croma zich heeft gecommitteerd. Kortom, met de introductie van saypha® creëren we een sterk mondiaal HA-filler-merk, dat staat voor hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en medische effectiviteit."

Over saypha®

Het assortiment Croma HA-fillers bestaat uit zes producten: saypha® RICH, saypha ® FILLER (met/zonder lidocaïne), saypha® VOLUME (met/zonder lidocaïne) en saypha® VOLUME PLUS met lidocaïne.

De producten richten zich op de individuele behoeften van patiënten:

saypha® RICH (CE 0459) vult het verlies van hyaluronzuur als gevolg van veroudering aan, verbetert hydratatie, kleur en elasticiteit van de huid en corrigeert kleine rimpels. Het product wordt direct onder het oppervlak in de huidlaag geïnjecteerd.

saypha® FILLER (CE 0459) en saypha® FILLER lidocaïne (CE 0120) corrigeren matige tot ernstige rimpels en plooien in het gezicht en vergroten het volume van de lippen (geldt alleen voor saypha® FILLER met lidocaïne). Het product wordt geïnjecteerd in de middelste tot de diepe dermis.

saypha® VOLUME (CE 0459) en saypha® VOLUME lidocaïne (CE 0120) zijn bedoeld voor de correctie van diepere rimpels en plooien, voor het opbouwen van gezichtsvolume en het aanpassen van gezichtscontouren. Het product wordt geïnjecteerd in een diepere huidlaag (diepe dermis of subcutis).

saypha® VOLUME PLUS lidocaïne (CE 0120) wordt gebruikt voor de verbetering van het gezichtsweefsel om het volumetekort in het midden van het gezicht te corrigeren en de contouren van het gezicht te vormen, evenals voor reconstructieve doeleinden bij de behandeling van bijvoorbeeld lipoatrofie in het gezicht. Het product wordt onderhuids, supraperiostaal of in de diepe dermis geïnjecteerd.

Alle producten zijn gebaseerd op niet-dierlijk afgeleid hyaluronzuur en worden geproduceerd in overeenstemming met de hoogste veiligheids-en kwaliteitsnormen.

Over Croma-Pharma GmbH

Croma-Pharma GmbH (Croma) is opgericht in 1976. Het is een Oostenrijks familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de industriële productie van hyaluronzuurinjecties voor de medische esthetiek, oogheelkunde en orthopedie. Croma heeft momenteel 12 internationale verkoopmaatschappijen en distribueert zijn producten in meer dan 70 landen. Binnen zijn wereldwijde verkoopnetwerk richt Croma zich met eigen merkproducten op minimaal invasieve esthetische geneeskunde. Naast een breed assortiment HA-fillers uit de eigen productielocatie verkoopt Croma in zijn strategische kernmarkten PDO-liftingdraad, een Platelet Rich Plasma (PRP) systeem en een gepersonaliseerde huidverzorgingstechnologie.

