Croma wprowadza na rynek nowe szwy z chronioną nazwą pochodzenia do zabiegów unoszenia tkanki

LEOBENDORF, Austria, 29 kwietnia 2019 /PRNewswire/ -- Firma Croma, skrót od CROMA-PHARMA GmbH, stawia na innowacyjność, by polepszyć samopoczucie swoich klientów i pacjentów. Z tego właśnie powodu w maju 2019 r. Croma z dumą wprowadza produkt threadz® – wyjątkową nowość na rynku medycyny estetycznej z zakresu zabiegów małoinwazyjnych.

Produkt threadz® jest jednym z pierwszych szwów z chronioną nazwą pochodzenia służących do unoszenia tkanki, który został zarejestrowany zgodnie z istniejącą ustawą o wyrobach medycznych. Bezpieczeństwo i skuteczność działania produktu zostały zweryfikowane podczas pomyślnie przeprowadzonej kontroli jego skuteczności, co pozwoliło firmie Croma zaoferować produkt threadz® do zabiegów wymagających małoinwazyjnego unoszenia tkanki.

Szwy threadz® są efektem długiego i kompleksowego procesu doskonalenia łączącego naukę, wiedzę i doświadczenie.

Firma Croma stawia na wysokie standardy jakości, dlatego też szwy threadz® produkowane są przez amerykańskiego producenta z ponad 40-letnim doświadczeniem, cieszącego się uznaniem za utrzymywanie wysokiej jakości podczas opracowywania i produkcji produktów chirurgicznych.Firma Croma zaprojektowała szwy threadz® w ścisłej współpracy z doświadczonymi profesjonalistami z dziedziny ochrony zdrowia i zoptymalizowała swój produkt z uwzględnieniem ich potrzeb i wymagań tak, aby zwiększyć skuteczność leczenia i zadowolenie pacjentów. Dlatego produkt posiada unikalny, opatentowany, wygodny podczas pracy w rękawicach uchwyt o ergonomicznym kształcie i specjalnie powlekaną cienkościenną igłę/kaniulę do skuteczniejszego wprowadzania w tkankę i łatwej aplikacji.

Pracownicy służby zdrowia mogą przekonać się o wygodzie, prostocie i skuteczności nowego produktu, który jest dostępny w 3 rodzajach:

threadz® plain – niemodyfikowane pojedyncze włókno umieszczone w igle, służące do delikatnego umocowania cienkiej skóry w niektórych miejscach (np w w okolicy powięzi i okostnej oczodołu).

threadz® screw – spiralna struktura szwu umieszczonego w igle, zapewniająca lepsze zamocowanie w tkankach.

threadz® barbed – szwy z trójwymiarowymi, przeciwstawnie i spiralnie zorientowanymi kolcami, umieszczonymi na igle lub kaniuli umożliwiającymi wzmocnienie efektu rozprowadzania.

Aby zapewnić optymalną swobodę wyboru, powyższe rozdaje szwów są dostępne w różnych rozmiarach. Lekarze mogą wybrać najbardziej odpowiedni szew dla różnych stref anatomicznych i w najlepszy możliwy sposób dostosowywać się do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Firma Croma może pochwalić się szeroką gamą szwów posiadających chronioną nazwę pochodzenia, które zapewniają uniesienie tkanki skórnej podczas małoinwazyjnych zabiegów estetycznych. Równolegle do nowo-wprowadzonej linii produktów threadz® , firma Croma oferuje swoją najpopularniejszą serię szwów Princess®: Princess® Threads Barb II Anchor – z wytłaczanymi na zimno i profilowanymi ząbkami w kształcie grotu, umożliwiającymi uzyskanie wyjątkowego efektu uniesienia tkanki.

O firmie Croma-Pharma GmbH

Założona w 1976 roku austriacka firma rodzinna Croma-Pharma GmbH (Croma) specjalizuje się w przemysłowej produkcji strzykawek z kwasem hialuronowym do zastosowań z zakresu estetyki medycznej, okulistyki i ortopedii. Obecnie firma Croma zarządza 12 międzynarodowymi firmami handlowymi i dystrybuuje swoje produkty w ponad 70 krajach.

W ramach globalnej sieci sprzedaży Croma koncentruje się na produktach własnej marki ukierunkowanych na małoinwazyjną medycynę estetyczną. Oprócz szerokiej gamy produktów HA Filler pochodzących z własnego zakładu produkcyjnego, firma Croma sprzedaje na najważniejszych strategicznych rynkach produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO), system osocza bogatopłytkowego (PRP) i zindywidualizowaną technologię pielęgnacji skóry.

Kontakt:

CROMA-PHARMA GmbH

Mgr. Stefanie Höhn

Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej

Cromazeile 2

A-2100 Leobendorf

tel.: +43 676 846868 190

e-mail: stefanie.hoehn@croma.at

Strona WWW: www.croma.at

Related Links

http://www.croma.at/



SOURCE CROMA-PHARMA GmbH