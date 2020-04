CROMSOURCE anuncia lançamento de teste clínico para COVID-19

VERONA, Itália, 7 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A CROMSOURCE, uma organização internacional de pesquisas contratadas (CRO, em inglês) com sua sede global em Verona, Itália, anunciou que iniciou seu primeiro teste para COVID-19 – a pedido de uma empresa farmacêutica europeia. Este teste deverá ser conduzido na Itália, embora estudos adicionais estejam planejados pela CROMSOURCE para outros países da Europa, bem como nos Estados Unidos.

"A pandemia da COVID-19 criou uma crise global econômica e de saúde sem precedentes. Enquanto todo o trabalho que fizemos nos vinte e dois anos anteriores de nossas operações foi fundamental para melhorar e salvar vidas, estamos particularmente orgulhosos de desempenhar um papel tão importante no desenvolvimento de um tratamento seguro e eficaz para a COVID-19", disse a Dr. Oriana Zerbini, fundadora e CEO da CROMSOURCE. "A atual situação global nos torna a todos humildes, e nós não vemos a hora de todos os cidadãos do globo voltarem às suas rotinas diárias".

"Em resposta à situação da COVID-19, a CROMSOURCE imediatamente formou uma força-tarefa operacional multidisciplinar para garantir que continuemos a gerir projetos em curso com eficiência, de acordo com as diretrizes regulatórias mais atualizadas, e incorporemos abordagens inovadoras da gestão de testes, como necessário", comentou Kerry Dyson, CEO. "Estes passos também garantiram nossa prontidão para rápida e efetivamente lançar testes clínicos para terapias para a COVID-19, demonstrada por nosso apoio a este importante novo estudo".

Sobre a CROMSOURCE

A CROMSOURCE é uma organização internacional de pesquisas contratadas, com certificação ISO, oferecendo um abrangente portfólio de serviços para as indústrias farmacêutica, biotecnológica e de aparelhos médicos. Especializada em soluções de desenvolvimento clínico e de pessoal, nós oferecemos uma abordagem flexível para garantir que as necessidades únicas de nossos clientes serão apoiadas. A CROMSOURCE não tem concorrência na oferta de garantia ponta a ponta, cobrindo cronogramas, inscrições e preços dos testes. A CROMSOURCE opera escritórios em todas as regiões da Europa e da América do Norte. Para mais informações, visite www.cromsource.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/663606/CROMSOURCE_Logo.jpg

Informação de contato

Margherita Mosconi

[email protected]

+39-045-8222-811

FONTE CROMSOURCE