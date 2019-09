CROMSOURCE poursuit sa croissance aux États-Unis et ouvre un nouveau bureau dans le Research Triangle Park

CARY, Caroline du Nord, 4 septembre 2019 /PRNewswire/ -- CROMSOURCE, un organisme international de recherche sous contrat (CRO), vient d'ouvrir un nouveau bureau à Cary (Caroline du Nord). CROMSOURCE se développant aux États-Unis ces dernières années, ce nouveau site vient s'ajouter aux deux autres bureaux du pays. Déjà bien implanté dans la région du RTP, CROMSOURCE est heureux de renforcer sa présence dans le milieu très affairé de la recherche en Caroline du Nord.

Les locaux ont été spécialement conçus et reconfigurés pour CROMSOURCE et offrent une marge d'évolution. L'aménagement est spacieux, il comprend une grande salle de conférence, des vues sur la nature et un gymnase pour les employés. Le site a été choisi pour sa belle lumière naturelle et ses baies vitrées, mais aussi car il est proche des sentiers de promenade, des restaurants et de l'Interstate 40, renforçant la sensation de bien-être des employés. La nouvelle adresse est : 8000 Regency Parkway, Suite 575, Cary, NC 27518.

« Nous sommes absolument ravis d'emménager dans nos nouveaux bureaux du Research Triangle Park », a déclaré le Dr Oriana Zerbini, fondatrice et PDG de CROMSOURCE. « Nous sommes au cœur de l'une des communautés de recherche les plus actives au monde. Sachant que nous nous développons, cet espace offre un cadre agréable, collaboratif et productif à notre équipe. »

Troy W. McCall, titulaire d'un doctorat, Directeur d'exploitation de CROMSOURCE, a ajouté : « L'ouverture de notre nouveau bureau à Cary illustre la rapidité de notre croissance et de notre productivité aux États-Unis. Ces nouveaux locaux nous permettront de poursuivre cette croissance et de nous installer de façon permanente dans la région du RTP. »

CROMSOURCE organisera un déjeuner et invitera les clients et le personnel locaux pour fêter l'ouverture de ce nouveau bureau.

CROMSOURCE est un organisme de recherche sous contrat international, certifié ISO, qui offre une gamme complète de services aux secteurs de la pharmacie, des biotechnologies et des dispositifs médicaux. Spécialisée dans le développement clinique et les solutions de dotation en personnel flexible, l'entreprise offre une approche agile afin de garantir la satisfaction des besoins uniques de ses clients. CROMSOURCE exerce ses activités à partir de ses bureaux situés dans toutes les régions d'Europe et d'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cromsource.com.

