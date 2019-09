CROMSOURCE renforce son modèle de services hybrides

VÉRONE, Italie, 13 septembre 2019 /PRNewswire/ -- CROMSOURCE, une organisation internationale de recherche sous contrat (CRO), a annoncé la consolidation de son modèle de services hybrides. Pour satisfaire les demandes de la clientèle, CROMSOURCE a encore peaufiné ses services hybrides afin de pouvoir fournir à ses clients œuvrant dans le secteur pharmaceutique, les dispositifs médicaux et les biotechnologies une alternative efficace aux modèles traditionnels entièrement externalisés ou aux prestataires de services qui remplissent des fonctions (FSP selon l'anglais).

Le Dr Oriana Zerbini, PDG de CROMSOURCE, a déclaré : « Notre externalisation intégrale traditionnelle se voit depuis longtemps complétée par le département TalentSource Life Sciences, qui offre des services de recrutement et de dotation en personnel flexibles. Notre envergure mondiale et notre vaste expérience nous permettent d'offrir une gamme unique de services à nos clients, dont beaucoup sont des petites et moyennes entreprises biopharmaceutiques ou de dispositifs médicaux, qui préfèrent travailler avec un CRO de taille moyenne qui s'adapte à leurs besoins ». Et d'ajouter : « Le modèle de services hybrides de CROMSOURCE offre des services couvrant de nombreuses fonctions, par le biais de notre propre infrastructure, qui s'accompagnent d'une intensification et d'une intégration rapides, avec l'aide de TalentSource ».

Troy McCall, directeur de l'exploitation, a déclaré : « Puisque le secteur des sciences de la vie est en perpétuelle évolution et dans le but constant de réduire les coûts et d'accélérer la mise sur le marché, les fournisseurs doivent faire preuve de souplesse ». Il a poursuivi : « Si nos clients ont besoin d'une offre de services complète pour leurs besoins en recherche clinique, ils peuvent s'adresser à CROMSOURCE et tirer parti de notre expertise et de notre présence mondiale pour gérer leurs projets et être assurés que nous consacrerons les ressources nécessaires pour veiller à la livraison dans le respect des délais prévus et des budgets impartis. Cela peut aller d'une simple étude à plusieurs études, où le client peut ne pas disposer de l'expertise ou de l'infrastructure mise en place ».

« Nos clients ont besoin que nous soyons flexibles et fiables et c'est ce que nous sommes ! Nous avons plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine et notre compétence est claire : nous connaissons nos activités, nous sommes réactifs, avons des tarifs compétitifs et offrons à nos clients les solutions les mieux adaptées à leurs problèmes », déclare Debbie Kent, responsable mondiale du département TalentSource Life Sciences. Elle explique par ailleurs : « Les clients demandent à leurs prestataires de services de les soutenir de manière proactive. Or notre solide processus de recrutement nous permet de trouver les bonnes personnes et notre culture d'entreprise nous permet de conserver nos ressources. Par conséquent nous avons un taux de rotation du personnel inférieur à la moyenne de l'industrie, ce dont nous pouvons nous targuer ! »

À propos de CROMSOURCE

CROMSOURCE est une organisation de recherche sous contrat internationale, certifiée ISO, qui offre une gamme complète de services aux secteurs de la pharmacie, des biotechnologies et des dispositifs médicaux. Spécialisée dans le développement clinique et les solutions de dotation en personnel flexible, l'entreprise propose une approche agile afin de garantir la satisfaction des besoins uniques de ses clients. CROMSOURCE exerce ses activités à partir de ses bureaux situés dans toutes les régions d'Europe et d'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous www.cromsource.com.

