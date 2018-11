CropIn lève 8 millions de dollars auprès de Chiratae Ventures et d'autres investisseurs pour accélérer sa vision mondiale de « maximisation de la valeur par acre »

CropIn Technology Solutions Pvt. Ltd. , une start-up de technologie agricole, a levé 58 crores de roupies indiennes (8 millions de dollars) dans le cadre d'un financement de série B auprès de Chiratae Ventures (anciennement IDG Ventures India) et du fonds d'investissement stratégique de la Fondation Bill & Melinda Gates (Londres et Seattle) . Le financement va permettre de développer la plate-forme technologique « SmartFarm » de CropIn en Inde et dans le monde pour étendre sa portée actuelle de trois millions d'acres à deux millions d'agriculteurs à plus dix millions d'acres sous surveillance active à plus de sept millions d'agriculteurs. Grâce à cette injection de capitaux et à son ensemble de données de plus en plus précieux, la Société va poursuivre le développement de sa plate-forme « SmartRisk » basée sur l'apprentissage automatique afin d'atteindre des niveaux sans précédent de détection des cultures et de prévision du rendement de celles-ci à l'échelle des parcelles.

Basée à Bangalore et comptant plus de 180 clients dans 29 pays, CropIn permet aux entreprises de l'écosystème agricole d'adopter une approche basée sur les données grâce à sa plate-forme technologique « de la terre au cloud ». Cela permet aux entreprises agroalimentaires de « croître plus avec moins » et de lancer des initiatives liées à la numérisation, la traçabilité, la prévisibilité, la durabilité et la conformité. Le portefeuille de clients de CropIn se compose de nombreuses grandes entreprises agroalimentaires mondiales, de banques, organismes gouvernementaux et agences de développement. Grâce à sa plate-forme de produits, CropIn s'adresse à un marché mondial de services agricoles numériques qui devrait atteindre 4,5 milliards de dollars à l'horizon 2020.

Le premier produit de l'entreprise, SmartFarm, se compose d'une application mobile fortement personnalisable et d'une interface web pour la gestion agricole déployée par les propres agents de terrain de l'agro-industrie, permettant une gestion de l'exploitation agricole d'entreprise-à-entreprise-à-agriculteur à l'échelle des parcelles. Comme les données sont recueillies et conservées par les employés de l'agro-industrie qui travaillent au niveau des parcelles et que CropIn fait en sorte qu'elles ne présentent pas d'incohérences, il est garanti que l'information reflète avec précision ce qui se passe dans l'exploitation agricole et représente des données conformes à la réalité du terrain. CropIn s'appuie ensuite sur ces données pour améliorer la traçabilité et la surveillance de ses clients agroindustriels par le biais de plusieurs offres SaaS (logiciel en tant que service).

« Pour nourrir les 9,7 milliards d'habitants de la planète en 2050, l'efficacité de l'agriculture doit augmenter de 35 à 70 % et la technologie est fondamentale à cet égard. La précieuse alliance de pratiques agricoles et de petites propriétés foncières de l'Inde fournit un vaste ensemble de données pour éclairer nos modèles. Par ailleurs, pour l'entreprise SaaS que nous sommes, le facteur géographique n'a jamais limité l'expansion de notre clientèle. Nous sommes actuellement actifs en Asie, en Afrique, en Amérique latine et sur certains marchés européens. Les informations de terrain provenant de ces régions géographiques continuent de remplir notre lac de données, ce qui fournit des informations qui créent un changement de paradigme dans l'écosystème agricole mondial », déclare Krishna Kumar, fondateur et PDG de CropIn.

En fin de compte, le lac de données de CropIn amplifie ces données relevées sur le terrain avec des informations météorologiques locales et des images satellites à haute résolution, qui forment la base de l'apprentissage automatique. En analysant et en interprétant ces données pour les 265 cultures avec près de 3 500 variantes sur sa plate-forme, à travers des milliards de points de données qui croissent chaque jour, CropIn construit une autoroute de l'information agricole qui détectera les tendances et prévoira l'avenir de la culture en soulignant les risques et les possibilités pour les acteurs agricoles. CropIn fournit des informations utiles en temps quasi réel aux transformateurs et distributeurs agricoles, aux fournisseurs d'intrants, ainsi qu'aux prêteurs et assureurs agricoles grâce à ses API (interfaces de programmation applicative) de connecteurs. Par ailleurs, les algorithmes de CropIn peuvent établir les performances historiques de chaque pixel à l'échelle de l'exploitation agricole et de la région.

« Nous croyons fondamentalement en la vision des fondateurs visant à créer un leader mondial de la technologie agricole, tout en nouant des partenariats avec de nombreuses parties prenantes, notamment des agro-entreprises, des exploitations agricoles, des sociétés de prêt financier et des compagnies d'assurance. Le simple impact de CropIn sur leurs clients internationaux dans 29 pays, qui s'appuie sur des ensembles de données uniques saisies par la plate-forme est stupéfiant. Révolutionner l'agriculture en tirant parti de la technologie et de l'apprentissage automatique a un potentiel plus grand que jamais, et nous pensons que Krishna et Kunal continueront à être les pionniers dans ce secteur dans les années à venir », a déclaré Karan Mohla, directeur général de Chiratae Ventures India Advisors.

Grâce à cet investissement, CropIn a réuni un financement total de 12 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont la société de capital-risque Beenext basée à Singapour.

