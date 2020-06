Cross Border Consultancy annonce le lancement de son activité et de son panel consultatif

HONG KONG, 23 juin 2020 /PRNewswire/ -- Cross Border Consultancy (CBC) a le plaisir d'annoncer le lancement de son activité destinée aux clients privés et institutionnels confrontés à des problèmes urgents ou complexes.

Le siège du groupe CBC est situé à Hong Kong. Ses investisseurs en phase initiale comptent notamment I-OnAsia, qui accueillera les clients de CBC dans ses bureaux situés en Grande Chine, à Londres et à New York. Derek Elmer, fondateur d'I-OnAsia, est le Chairman inaugural de l'entreprise.

L'équipe de CBC comprend des experts de premier plan dans les domaines de la stratégie juridique, des investigations et des renseignements d'entreprise, ainsi que de la gestion des crises et de la réputation. Tous ses consultants sont des leaders dans leur propre domaine. Le comité consultatif de CBC comprend messieurs Jonathan Caplan Q.C. et Jonathan Midgley, qui possèdent tous deux une connaissance exceptionnelle de la loi, et M. Robert Winstanley, expert en communications stratégiques basé à Londres. I-OnAsia a également nommé M. Oliver Laurence au comité consultatif de CBC, en tant que Head of Intelligence, Investigations & Security.

M. Elmer a déclaré : « Je suis extrêmement ravi de soutenir la croissance de CBC. I-OnAsia dispose de 20 ans d'expérience fructueuse en matière de gestion de litiges professionnels et personnels complexes et de règlement des contrats rencontrant des problèmes. Aux plus hauts niveaux d'importance, nous avons réalisé des réussites en partenariat avec d'autres. Nous assistons à un changement de pensée ne se produisant qu'une seule fois par génération en ce qui concerne les stratégies transfrontalières. Notre initiative CBC renforce cette base stable du passé. Les individus clés qui ont formé CBC ont vécu une expérience fantastique en travaillant ensemble, projet par projet. Cette nouvelle initiative fournira désormais une base stable pour des engagements plus formels de la part des clients cherchant à surmonter les défis transfrontaliers de demain. »

M. Jonathan Caplan QC, Senior Board Adviser, a déclaré : « Nous sommes en train de créer l'opportunité pour nos clients d'accéder directement à une équipe d'experts expérimentée et bien intégrée sans passer par des entreprises majeures. Un changement important dans la façon dont les services juridiques et autres sont fournis est attendu depuis longtemps. Dans ce climat post-pandémie, les clients doivent générer de la valeur. Nous apportons enfin sur le marché une option alternative au simple engagement de grandes équipes coûtant très cher. En fait, nous sommes inégalés en termes d'expertise, de réponse, de tarifs, de flexibilité et de contacts. Aucun cas n'est trop complexe. Nous pouvons réagir immédiatement et nous avons la capacité, si nécessaire, de constituer une équipe petite et efficace pour toutes les situations et dans n'importe quelle juridiction. Les complications transfrontalières ne sont tout simplement pas un problème. Disposer d'une expertise de haut niveau en matière d'investigation et de communication constitue également un énorme avantage. »

CBC traitera de toute une gamme de questions liées aux conflits, tout en gérant les crises d'entreprise ou de réputation. CBC proposera également un nouveau service annuel, à savoir un contrôle des programmes de gestion des risques afin d'améliorer la conformité, en particulier dans les domaines du blanchiment d'argent, de la corruption, de la fraude, de la santé et de la sécurité.

