Crowdworks registrerar amerikanskt patent för "metod för att välja personal enligt projektets egenskaper baserat på crowdsourcing"

SEOUL, Sydkorea, 8 november 2022 /PRNewswire/ – Crowdworks (vd Park Min-woo), ett företag inom utbildningsplattformar för artificiell intelligens (AI), meddelade den 28 oktober att man har slutfört registreringen av ett amerikanskt patent för "metod för att välja personal enligt projektets egenskaper baserat på crowdsourcing" (method for selecting worker according to feature of project based on crowd sourcing).

När man driver ett crowdsourcing-baserat AI-dataprojekt kontrollerar denna teknik de funktionella element som ingår i projektet som ska öppnas och väljer ut personal (datamärkare) som är skickliga på uppgiften baserat på personens arbetsprestation när det gäller det funktionella elementet. För varje datamärkningsprojekt skapas och tillhandahålls automatiskt personalpooler i realtid med optimala medarbetare.

Vid användning av patenterad teknik är det möjligt att minska tid och kostnad genom att välja optimala medarbetare baserat på projektets egenskaper. Dessutom blir det möjligt att maximera dataprojektets effektivitet.

Crowdworks är Koreas största patentinnehavare inom teknik för datamärkning med AI, och söker över 180 koreanska och internationella teknikpatent som är väsentliga för att utveckla tekniken för datamärkning med AI och för att säkra konkurrenskraft på marknaden.

Crowdworks maskininlärnings- (ML) och AI-baserade tekniker, som skyddas av mer än 180 patent, förbättrar produktiviteten och effektiviteten för konstruktionsuppgifter för AI-utbildningsdata och hanterar kvaliteten på resultatdata. Kunder och samhället har försetts med AI-utbildningsdata som konstruerats på detta sätt för att bidra till utvecklingen av olika AI-områden.

Crowdworks har stadigt säkrat amerikanska patent sedan den första amerikanska patentregistreringen i mars i år. Crowdworks utvecklar kontinuerligt de nordamerikanska och europeiska marknaderna genom att säkra globala patent och delta i Epicenter Accelerate – K-Startup Program i Sverige. Företaget planerar också sitt deltagande i CES-mässan 2023.

Park Min-woo, vd för Crowdworks, säger: "Eftersom datacentrerad AI nu är ett globalt ämne är det viktigt att säkra teknisk konkurrenskraft för högkvalitativa data." Han fortsätter, "Vi siktar på att leda den globala marknaden för AI-utbildningsdata genom att aktivt säkra immateriella rättigheter".

Crowdworks är en av de ledande leverantörerna av lösningar för annoteringar av AI-utbildningsdata i Korea sedan 2017. Crowdworks plattform för AI-utbildningsdata "Workstage" levererar kvalificerad insamling och annoteringar av AI-utbildningsdata för att påskynda AI-utvecklingen för företag från ett brett spektrum av branscher, inklusive fordon, sjukvård och tillverkning.

