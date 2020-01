Crowe Global Rapporteert Acht Jaar Opeenvolgende Groei

NEW YORK, 27 januari 2020 /PRNewswire/ -- Crowe Global (Crowe) rapporteert een uitstekende acht opeenvolgende jaren van groei. Het op zeven na grootste audit, belasting- en adviesnetwerk ter wereld meldde een wereldwijde omzet van US$4,4 miljard in 2019, een stijging van 3,5% (bij constante wisselkoersen).

De resultaten verstevigen de aanhoudende sterke positie van het netwerk op de wereldmarkt. Opvallende regionale prestaties kwamen uit Latijns Amerika met een groeicijfer van 13%, Afrika met 12%, Noord-Amerika met 8% en Europa met 6%. De resultaten worden versterkt door indrukwekkende groei in landen als India (28%), Canada (14%), Nederland (12%) en Indonesië (75%).

De blijvende vraag van klanten naar mondiale talentacquisitie bracht het netwerk nieuwe kansen voor groei gerelateerd aan internationale mobiliteit. De laatste twaalf maanden heeft Crowe 10% meer omzet behaald in belastingadvieshonoraria, technologisch oplossingen en haar HR-adviespraktijken uitgebreid naar nieuwe gebieden. Omzet uit audits nam eveneens toe, waarmee Crowe aantoont dat het is ingespeeld op wijzigingen in de wetgeving en de veranderende behoeften van klanten.

David Mellor, Chief Executive Officer van Crowe Global, geeft als commentaar:

"Ik ben zeer verheugd over de aanhoudende groei gedurende de afgelopen twaalf maanden.Volatiliteit in wisselkoersen van buitenlandse valuta en onstabiele economische omstandigheden in een aantal regio's hebben geresulteerd in uitdagende omstandigheden in het wereldhandelsklimaat voor velen. Bij Crowe zijn wij gefocused op het creëren van waarde voor onze klanten, onze mensen en onze gemeenschappen, door middel van samenwerking, leiderschap en flexibiliteit; het zijn deze prioriteiten die het netwerk in staat stellen om door dit landschap van onzekerheid te navigeren.

Naast de financiële resultaten ben ik vooral verheugd dat onze firma's erkenning hebben gekregen met onderscheidingen zoals Best Tax Provider (UK) op de Expatriate Management & Mobility Awards en Best Tax and Audit Provider (UAE) op de Global Banking and Finance Awards. In Latijns Amerika en in Noord-Amerika werd Crowe uitgeroepen tot een van de beste werkplekken op de ranglijst van Fortune 100 Best Companies to Work For. Deze successen zijn een bewijs van de toewijding van onze 42.000 medewerkers aan het leveren van optimale service aan onze klanten, die wij helpen bij het nemen van uitgekiende beslissingen."

