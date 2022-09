Crowley e Eastern Pacific Shipping fazem parceria de longo prazo com afretadores para quatro navios porta-contêineres novos movidos a GNL

O quarteto de 1.400-TEUs de última geração reflete o compromisso das duas empresas em fazer a transição para energia limpa do setor

JACKSONVILLE, Flórida, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa americana de transporte marítimo e logística Crowley concedeu à Eastern Pacific Shipping (EPS), com sede em Singapura, um contrato para o afretamento de quatro navios porta-contêineres movidos a gás natural liquefeito (GNL) para o comércio entre os EUA e a América Central atendido pela Crowley.

O uso de GNL reduz significativamente as emissões de gases de efeito estufa, como óxido de enxofre, dióxido de carbono e óxido de nitrogênio, ao mesmo tempo em que elimina o material particulado em comparação com o combustível diesel convencional. Além disso, esses navios serão equipados com motores ME-GI de alta pressão da MAN Energy Solutions, reduzindo a níveis insignificantes a perda de metano, o que os torna os mais ambientalmente eficientes da categoria.

Cada navio, que terá capacidade para 1.400 TEUs (unidades equivalentes a contêineres de 20 pés), contará com 300 plugues de unidades refrigeradas para transportar carga perecível de forma confiável. Operando sob um contrato de afretamento de longo prazo com a Crowley, os navios expandirão os recursos da frota e da cadeia de suprimentos da Crowley, conectando os mercados dos EUA à Nicarágua, Honduras, Guatemala e El Salvador.

"Estamos entusiasmados em desenvolver nossa presença no mercado dos EUA por meio desses contratos de longo prazo com um parceiro tão renomado", disse Cyril Ducau, CEO da EPS. "Como a EPS, a Crowley conta com uma rica história e portfólios de negócios diversificados, e o que é mais importante, a sua organização é impulsionada por uma visão de liderar os esforços de descarbonização do setor. Após serem entregues, essas embarcações estarão em conformidade com a IMO 2030 cinco anos antes do prazo previsto e desempenharão um papel importante à medida que o mundo e o setor adotarem fontes de energia mais limpas."

"Esses quatro navios desempenharão um papel significativo na promoção do crescimento estratégico da Crowley em nossos serviços da cadeia de suprimentos para os EUA, América Central e Caribe. Além disso, o uso de embarcações movidas a GNL e a tecnologia de emissões promoverão o compromisso da empresa com a inovação e a descarbonização no setor de transporte marítimo como parte de nossa estratégia de sustentabilidade", disse Tom Crowley, presidente e CEO da empresa. "À medida que mais empresas diversificarem suas cadeias de suprimentos usando nearshoring e os recursos da América Central, a Crowley aumentará nossos serviços de logística de ponta a ponta para sermos parceiros em seu crescimento."

As embarcações serão construídas pela Hyundai Mipo Dockyard da Coreia e a entrega está prevista para 2025.

Sobre a Crowley

A Crowley é uma empresa de soluções marítimas, energia e logística de propriedade privada e operada pelos EUA que atende aos setores comerciais e governamentais com uma receita anual de mais de USD 2,9 bilhões, mais de 170 embarcações, principalmente na frota Jones Act e aproximadamente sete mil funcionários em todo o mundo – empregando mais marinheiros americanos do que qualquer outra empresa. A Crowley investiu mais de USD 3 bilhões em transporte marítimo, que é a espinha dorsal do comércio e da economia globais. Como uma operadora e provedora global de serviços de transporte marítimo com mais de 130 anos de inovação e um compromisso com a sustentabilidade, a empresa atende a clientes em 36 países e territórios de ilhas por meio de cinco unidades de negócios: Crowley Logistics, Crowley Shipping, Crowley Solutions, Crowley Fuels e Crowley Wind Services. Informações adicionais sobre a Crowley, suas unidades de negócios e subsidiárias podem ser encontradas em www.crowley.com.

Sobre a Eastern Pacific Shipping

Com uma tradição de 60 anos, a Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd. ("EPS") é uma empresa líder de transporte marítimo comprometida com o crescimento verde e orientada pela tecnologia do setor. Com sede em Singapura nos últimos 30 anos, a EPS é impulsionada por sua missão de ser o provedor de transporte seguro e eficiente de escolha para o setor de transporte marítimo. A capacitação dessa missão é feita por uma sólida e crescente força de trabalho de seis mil funcionários em equipes de mar e terra. Eles supervisionam uma frota versátil de mais de 200 embarcações e 20 milhões de toneladas de peso morto em três segmentos centrais de navios de carga seca, porta-contêineres e petroleiros. A equipe de terra da EPS está totalmente integrada aos departamentos comerciais, financeiros, de inovação, de TI, jurídico, tripulação, operações e técnicos internos da empresa.

