Crown Sterling annonce son inscription à la bourse BitMart

NEWPORT BEACH, Californie, 20 avril 2022 /PRNewswire/ -- Crown Sterling Limited LLC, un fournisseur de solutions de cryptage et d'actifs numériques, a officiellement fait la transition vers le réseau Ethereum par le biais de son jeton CSOV emballé, maintenant listé sur BitMart , une bourse mondiale avec des services de transition vers le fiat disponibles pour les citoyens américains.

Afin d'accroître la compatibilité inter-chaînes et l'accessibilité des produits CSOV et quantiques, Crown Sterling a lancé son jeton ERC-20 en début de semaine. Les paires de trading disponibles sont WCSOV/USDT et WCSOV/ETH. Le jeton CSOV emballé (WCSOV) est fixé à un ratio de 1:1 par le biais d'un contrat intelligent sur Ethereum. En direct aujourd'hui sur BitMart, les utilisateurs peuvent acheter et échanger des WCSOV, qui peuvent ensuite être échangés contre des CSOV natifs pour accéder à la suite de produits et services de cryptage et de compression à résistance quantique de Crown Sterling.

« Nous sommes ravis de cette inscription, car tous les citoyens américains ayant accès aux marchés pourront participer au CSOV et à la transformation de la souveraineté des données personnelles. Nous lançons des produits puissants en 2022 et 2023, du cryptage et de la messagerie à résistance quantique aux objets de collection NFT et à la compression mathématique/au stockage décentralisé. Nous sommes très reconnaissant de diriger cet effort vers une plus grande liberté d'expression et de propriété des données », a annoncé Robert Grant, PDG et fondateur de Crown Sterling.

« Je pense que l'interopérabilité des protocoles inter-chaînes est une évolution naturelle de l'industrie qui en a bien besoin. Grâce à notre nouvelle technologie de compression en plein développement et à nos produits de cryptage à résistance quantique, j'imagine Crown Sterling au cœur de la révolution du Web 3.0, l'interopérabilité inter-chaînes via la technologie de passerelle accélérant cette évolution. Cette passerelle à venir ouvre un vaste écosystème décentralisé offrant de nombreuses possibilités de partenariat », a déclaré Kuran Sailopal, premier vice-président de Crown Sterling chargé du développement de l'entreprise et de la région EMEA.

Les données étant devenues le bien le plus précieux de l'ère numérique, la mission de Crown Sterling est de donner aux individus les moyens de protéger, de contrôler et de monétiser leurs données à une époque où la vulnérabilité et la monopolisation des Big Tech sont largement non réglementées. Pour en savoir plus sur Crown Sterling et CSOV, rejoignez la communauté sur Telegram et Twitter .

À propos de Crown Sterling Limited LLC

Crown Sterling est un pionnier des technologies de souveraineté des données personnelles . La chaîne Crown Sterling est un réseau vivant sur le réseau Polkadot, avec un cryptage One-Time Pad à résistance quantique comme option pour la fonction de transition d'état de la blockchain, qui est le flux de processus des transactions sur un réseau. Le Crown Sovereign (CSOV), un jeton utilitaire à résistance quantique, permet aux utilisateurs de participer à la vaste gamme de produits offerts, y compris la cryptographie et les NFT à résistance quantique, ainsi qu'à d'autres technologies de compression futures. Crown Sterling ambitionne de devenir la principale plateforme de gestion des données et des actifs numériques.

