Crown Sterling gospodarzem szczytu liderów branży blockchain w Gizie

NEWPORT BEACH, Kalifornia, 12 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka Crown Sterling Limited LLC, lider w dziedzinie suwerenności danych osobowych opracowujący technologie szyfrowania i kompresji zapewniające odporność na ataki z użyciem komputerów kwantowych, był gospodarzem szczytu przywódczego, w którym wzięło udział ponad 40 czołowych liderów myśli z branży blockchain i kryptowalut. Wydarzenie odbyło się w zeszłym miesiącu w egipskiej Gizie i zostało zorganizowane we współpracy z Crypterns. Crypterns specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań związanych z kadrami i talentami oraz programów edukacyjnych na wszystkich poziomach kompetencji, od wprowadzenia do podstaw kryptowalut, po najnowsze innowacje w tej najbardziej rewolucyjnej obecnie branży.

Było to pierwsze tego typu wydarzenie z udziałem liderów branży, które stanowiło dla nich okazję, aby wzmocnić motywację do samoodkrywania, połączyć środowiska i współtworzyć zrównoważone rozwiązania kształtujące przyszłość branży. Warsztaty poprowadzone przez Roberta E. Granta, założyciela i dyrektora generalnego Crown Sterling, poruszały tematykę rozwoju przywództwa oraz rozwoju firmy i zarządzania nią. W ramach warsztatów odbyły się również dynamiczne dyskusje grupowe na temat sposobów realizacji celów z wykorzystaniem rozwiązań Cryptoterns w celu wspierania ewolucji branży. Wśród głównych wątków dyskusji należy wymienić plany wsparcia przy wprowadzaniu kryptowalut do głównego nurtu oraz utworzenie zaufanego centrum informacji dla konsumentów. Ponadto podczas wydarzenia przemówienie wygłosiły takie osobistości jak księżna Bakwa Indu z prowincji Kasai w Demokratycznej Republice Konga, fizyk teoretyk, autor książek i laureat nagrody Nobla Lawrence Krauss, informatyk i biznesmen Craig Wright oraz autor książek, prawnik i dyrektor korporacyjny Chinwe Esimai.

„Możliwość bycia współgospodarzem wydarzenia Crypterns Alliance to zaszczyt. Dyskusje grupowe skłaniały do namysłu i stanowiły źródło inspiracji. Uczestnicy opuścili konferencję z jasno nakreślonymi celami oraz planem działania zarówno w aspekcie wspierania rozwoju branży, jak i wprowadzania kryptowalut do głównego nurtu" - powiedział Robert E. Grant.

Jak przyznał Dustin Plantholt, założyciel i dyrektor generalny Crypterns: „Inauguracyjna edycja Crypterns Alliance Retreat okazała się wielkim sukcesem - głównie dzięki zaangażowanej kadrze pracowników, merytorycznemu wsparciu niezrównanego zespołu naszego partnera Crown Sterling oraz niezwykłym uczestnikom. Było to dla mnie niezapomniane doświadczenie w wymiarze zarówno zawodowym, jak i osobistym. Interakcja z tak wybitnymi jednostkami i pionierami sprawiła, że jeszcze lepiej wiemy, jak realizować naszą misję. Dzięki naszemu zaangażowaniu i nieustającym wysiłkom Crypterns oraz partnerzy należący do jej sojuszu (Alliance) będą tworzyć kadry napędzające rozwój technologii blockchain, wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo oraz zmieniać świat. Jesteśmy dozgonnie wdzięczni za ten tydzień".

Crown Sterling ma również przyjemność ogłosić rozpoczęcie notowania WCSOV na UniSwap, giełdzie kryptowalut, która korzysta ze zdecentralizowanego protokołu sieciowego. Protokół umożliwia przeprowadzanie automatycznych transakcji pomiędzy tokenami kryptowalutowymi na Ethereum poprzez zastosowanie inteligentnych kontraktów. Dane stają się najważniejszym aktywami w erze cyfrowej, dlatego misją Crown Sterling jest tworzenie ludziom możliwości ochrony, kontrolowania i monetyzacji ich danych w czasach monopolizacji rynku przez wielkie podmioty technologiczne i nadużyć z ich strony wskutek braku odpowiednich regulacji. Więcej informacji na temat Crown Sterling i CSOV można znaleźć w mediach społecznościowych na Telegramie i Twitterze.

Crown Sterling Limited LLC

Crown Sterling jest pionierem technologii personal data sovereignty (suwerenność danych osobowych). Crown Sterling Chain jest siecią znajdującą się w sieci Polkadot, z szyfrowaniem z kluczem jednorazowym odpornym na potencjalne ataki z użyciem komputerów kwantowych (One-Time Pad) jako alternatywą dla funkcji przejść między stanami w technologii blockchain, stanowiącej proces przepływu transakcji w danej sieci. Crown Sovereign ($CSOV), odporny na potencjalne ataki z użyciem komputerów kwantowych token użytkowy, pozwala użytkownikom na korzystanie z szerokiej gamy produktów, w tym z odpornej na potencjalne ataki z użyciem komputerów kwantowych kryptografii i tokenów NFT, jak również innych przyszłych technologii kompresji danych. Crown Sterling oczekuje, że zajmie pozycję czołowej platformy zarządzania danymi i cyfrowymi aktywami.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1627853/crown_sterling_vert_black_Logo.jpg

SOURCE Crown Sterling