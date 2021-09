Crown Sterling implementa o Blockchain Explorer

NEWPORT BEACH, Califórnia, 16 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Crown Sterling Limited LLC, pioneira em tecnologias de soberania de dados pessoais, tem o prazer de anunciar que implementou oficialmente seu Blockchain Explorer, que é integrado ao Polkadot Explorer.

A tecnologia blockchain da Crown Sterling é a primeira a implementar criptografia única resistente a quantum como uma opção para a função de transição de estado. A Crown Sterling anunciou no início deste ano que instituiu a Declaração de Direitos de Dados (Data Bill of Rights) como o bloco Genesis em sua blockchain, declarando os ativos digitais como propriedade intangível do criador original.

"Estamos entusiasmados em ser pioneiros na aplicabilidade da tecnologia blockchain para criar mudanças positivas e evoluir o sistema atual de captura, proteção e controle de dados. Os benefícios da participação no ecossistema Polkadot estão além do entendimento devido à natureza da tecnologia que eles criaram. Esperamos continuar nossa missão neste espaço, não apenas em criptografia e blockchain, mas também nos direitos humanos", comentou Jesse Lurie, CTO da Crown Sterling.

A Crown Sterling escolheu a Polkadot para a combinação de suas transações de alta velocidade e simultâneas e sua camada de criptografia personalizável, tornando-a ideal como uma blockchain de NFT e resistente a quânticos de próxima geração. Esperamos nos tornar a plataforma para que as pessoas apoiem o futuro da autorização, monetização e propriedade de ativos digitais.

"Gostaria de parabenizar nossos talentosos programadores. Este é outro marco importante rumo ao nosso objetivo de soberania em dados pessoais para o mundo", comentou Robert E. Grant, CEO e fundador da Crown Sterling.

