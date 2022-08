Une initiative citoyenne européenne record atteint plus d'un million de signatures

BRUXELLES, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- Pour la deuxième fois, un record, plus d'un million de personnes à travers l'Union européenne ont déclaré haut et fort que l'expérimentation animale doit cesser.

Plus de dix millions d'animaux (chats, chiens, lapins, souris et autres) vivent chaque année une existence agonisante dans le cadre de recherches et d'essais dans les laboratoires d'Europe. Aujourd'hui, les citoyens européens exigent la fin de l'utilisation cruelle des animaux dans les tests de produits cosmétiques et chimiques, ainsi qu'un plan ambitieux pour mettre fin à toutes les expériences sur les animaux.

Alors que le délai de collecte des signatures pour l'initiative citoyenne européenne (ICE) expirait à 23 h 59 le mercredi 31 août, 1,413,383 avaient signé. Il s'agit d'une étape sans précédent, puisque c'est la deuxième ICE sur cette question qui a dépassé le million de signatures. La première était Stop Vivisection en 2015.

Kerry Postlewhite, directrice des affaires publiques de Cruelty Free Europe, a déclaré : « Bien que nous devions maintenant attendre plusieurs mois pour voir si notre ICE est validée par les États membres de l'UE, le grand nombre de signatures et le fait que c'est la deuxième fois que les citoyens disent non à l'expérimentation animale, doit certainement souligner aux législateurs européens la force du sentiment qui existe sur cette question. »

« Nous espérons que, cette fois-ci, la Commission européenne, les membres du Parlement européen et les gouvernements nationaux tiendront compte de la situation et agiront immédiatement pour mettre fin aux essais sur les animaux des ingrédients utilisés dans les cosmétiques. Nous avons également besoin d'un plan ambitieux et urgent pour reléguer toutes les autres expériences sur les animaux aux livres d'histoire où elles ont leur place. »

L'ICE Save Cruelty Free Cosmetics/End Animal Testing a été lancée en août 2021 par les organisations de protection des animaux Cruelty Free Europe, PETA, Eurogroup for Animals, la Coalition européenne pour mettre fin à l'expérimentation animale et HSI Europe, soutenue par les sociétés mondiales de beauté et de soins personnels, The Body Shop et Dove, et activement promue par une coalition de groupes et de militants de tous les coins de l'Europe.

Kerry Postlewhite a poursuivi : « Nous sommes extrêmement fiers de cette étape importante de collaboration et nous attendons avec impatience la validation des signatures. Les citoyens européens ont clairement défini la tâche de la Commission européenne : elle doit présenter des propositions législatives substantielles pour éliminer progressivement l'expérimentation animale et mettre fin à la souffrance de millions d'animaux dans les laboratoires européens. Nous exigeons des changements dans les essais et la recherche. Il est grand temps pour l'Europe d'évoluer au-delà des expérimentations animales cruelles et dépassées. »

Les organisateurs de l'initiative disposent désormais de trois mois pour soumettre les signatures aux autorités compétentes des États membres pour validation avant de les transmettre à la Commission européenne et au Parlement pour action. À ce jour, seules six ICE, sur un total de 90 qui ont été enregistrées, ont réussi cette étape de validation. Le fait d'avoir recueilli 1,413,383 signatures est un signal fort que cette ICE pourrait les rejoindre.

Notes aux éditeurs :

Pour en savoir plus sur les initiatives citoyennes européennes, voir la fiche d'informations sur les ICE sur le site web du Parlement européen.

1. L'initiative citoyenne européenne (ICE) pour la fin de l'expérimentation animale a rassemblé un réseau d'ONG à travers l'Europe. C'est la première fois dans l'histoire qu'un tel nombre d'organisations européennes s'unissent pour les animaux de laboratoire.

2. Une initiative citoyenne européenne est une initiative officielle de l'UE visant à influencer les législateurs en Europe ; il s'agit d'un outil unique pour le changement. Chaque signature est soumise à un processus de vérification. Après avoir reçu les signatures finales, la Commission européenne examinera attentivement l'initiative.

Dans le mois suivant la réception de l'initiative : Les représentants de la Commission rencontreront les organisateurs afin qu'ils puissent expliquer en détail les questions soulevées dans leur initiative.

Dans les trois mois : L'initiative fera l'objet d'une audition plénière au Parlement européen, suivie d'un vote éventuel.

Dans les six mois : La Commission adoptera une réponse formelle précisant les actions qu'elle proposera en réponse à l'initiative citoyenne, le cas échéant, ainsi que les raisons pour lesquelles elle le fera ou non.

3. Cruelty Free Europe est un réseau de groupes de protection des animaux basé à Bruxelles qui s'efforce de mettre fin à l'expérimentation animale dans toute l'Europe. Avec 19 membres associés, nous agissons comme une force pour les animaux dans les laboratoires à travers l'UE et le voisinage européen plus large. En collaboration avec les membres élus du Parlement européen, les gouvernements, les organismes de réglementation, les fonctionnaires et les sympathisants, nos experts coordonnent les efforts visant à obtenir des changements pour les animaux qui souffrent actuellement dans les expériences en Europe. Nous pensons qu'il n'existe aucune justification morale rationnelle à l'utilisation des animaux dans les expériences. Au contraire, nous défendons une recherche scientifique progressive et humaine et un mode de vie sans cruauté. www.crueltyfreeeurope.org.

