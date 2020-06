Cruises Investment Holding y Royal Caribbean Group reorganizarán su empresa conjunta Pullmantur

MADRID, 22 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Cruises Investment Holding y Royal Caribbean Group ("RCL") manifestaron que han solicitado la reorganización de su empresa conjunta Pullmantur Cruceros ("Pullmantur", "la empresa") según lo establecido en las leyes españolas sobre insolvencia.

Cruises Investment Holding posee el 51 por ciento de la línea de cruceros española, al tiempo que RCL posee el 49 por ciento restante.

La junta directiva de Pullmantur determinó que esta medida era necesaria debido al impacto sin precedentes de la pandemia del COVID-19. La gerencia de Pullmantur notificó a los empleados acerca de la decisión luego de llevarse a cabo la tramitación ante las autoridades españolas.

"A pesar del gran avance alcanzado por la empresa para conseguir un cambio de rumbo en el 2019 y del inmenso compromiso y los mejores esfuerzos de sus consagrados empleados, los vientos en contra generados por la pandemia son demasiado fuertes como para que Pullmantur los supere sin una reorganización", declaró la junta directiva.

La empresa canceló los viajes hasta el 15 de noviembre de 2020. Royal Caribbean Group dijo que a los cruceristas que ya tienen reservaciones para zarpar con Pullmantur se les ofrecerá la opción de navegar con otras marcas de RCL como Royal Caribbean International y Celebrity Cruises. Pullmantur señaló que los detalles de la oferta serán informados a los cruceristas próximamente.

Los tres navíos de Pullmantur están tripulados con niveles de mantenimiento mínimos y la empresa se encargará de que los tripulantes regresen seguros a sus hogares.

RCL destacó que todos sus activos relacionados con la empresa conjunta Pullmantur Cruceros fueron incluidos en los cargos por deterioro de activos no en efectivo informados en sus resultados para el primer trimestre de 2020.

Acerca de Royal Caribbean Cruises Ltd

Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) es una empresa internacional de vacaciones en cruceros que controla y opera cuatro marcas globales: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara y Silversea Cruises. La empresa también es propietaria bajo el régimen de empresa conjunta del 50% de la marca alemana TUI Cruises y es accionista del 49% de la marca española Pullmantur. En su conjunto, estas marcas operan un total de 62 buques con otros 16 que se encontraban en fase de pedido a la fecha del 31 de marzo de 2020. Las marcas operan diversos itinerarios alrededor del mundo con escalas en los siete continentes. Puede encontrarse información adicional en www.royalcaribbean.com, www.celebritycruises.com, www.azamara.com, www.silversea.com, www.tuicruises.com, www.pullmantur.es, www.rclcorporate.com o www.rclinvestor.com.

