Crunchbase obtient 30 millions USD pour aider les professionnels à trouver leur prochaine transaction commerciale

Annonces de mises à jour à venir de produits UX, de recherche, de personnalisation et d'interface de programmation

SAN FRANCISCO, 1er novembre 2019 /PRNewswire/ -- Crunchbase, le principal fournisseur de solutions de prospection et de recherche pour les entreprises privées, a annoncé ce jour avoir obtenu un financement de série C de 30 millions USD. OMERS Ventures a dirigé le tour de financement, avec la participation d'Emergence, Mayfield, Cowboy Ventures et Verizon, investisseurs existants de Crunchbase. Michael Yang, associé directeur chez OMERS Ventures, rejoindra également le conseil d'administration de Crunchbase. Ce tour de financement rapporte à Crunchbase un financement total de 56,5 millions USD.

« Nous sommes en train de créer une destination mondiale avec les meilleurs profils, outils et communautés d'entreprises privées de leur catégorie », a déclaré Jager McConnell, PDG de Crunchbase. « Nous dynamiserons l'avenir de la conclusion d'affaires interentreprises (B2B), en commençant par une meilleure façon de prospecter les occasions d'affaires pour les entreprises privées. »

Crunchbase prévoit de doubler ses effectifs au cours de l'année à venir et recrute activement sur careers.crunchbase.com. L'équipe grandissante lancera plusieurs mises à jour de produits, parmi lesquelles une toute nouvelle présentation pour les pages de profil, des expériences personnalisées, une fonctionnalité de recherche simplifiée et une interface de programmation actualisée. Crunchbase effectuera également des investissements importants dans l'acquisition de données, la recherche pour découvrir des points de vue uniques et le développement à l'international.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Jager et l'équipe de direction talentueuse de Crunchbase », a commenté Michael Yang, associé directeur chez OMERS Ventures. « Crunchbase continue de faire preuve d'une dynamique significative en tant que chef de file en matière de recherche, d'information et de prospection pour les entreprises privées, un marché incroyablement vaste et précieux à aborder et à servir. En utilisant et en recueillant des données agrégées, par l'ajout d'outils et d'applications, et en continuant à personnaliser chaque expérience utilisateur, la génération de prospects et la valeur de l'opération que Crunchbase peut fournir est sans précédent, et nous sommes fiers d'appuyer cette prochaine phase de croissance. »

Depuis la scission d'AOL/Verizon dirigée par Emergence en 2015, Crunchbase a réussi à créer une marque indépendante, avec des clients dédiés, une adéquation éprouvée des produits au marché et une augmentation du chiffre d'affaires. Parmi ses récentes avancées, on peut citer :

55 millions d'utilisateurs annuels à travers le monde ayant accès aux données de Crunchbase

3,9 milliards de mises à jour annuelles de l'ensemble des données acquises auprès des collaborateurs, des partenaires et des processus automatisés

4000 partenariats en matière de données et des contrats de diffusion avec des équipes chez LinkedIn, Business Insider et Amazon Alexa

1,6 milliard d'appels annuels à l'interface de programmation d'entreprise de Crunchbase.

À propos de Crunchbase

Crunchbase est le principal fournisseur de solutions de prospection et de recherche pour les entreprises privées. Plus de 55 millions d'utilisateurs, parmi lesquels des vendeurs, des entrepreneurs, des investisseurs et des analystes de marchés, utilisent Crunchbase en vue de nouvelles opportunités commerciales. Des sociétés à travers le monde nous font confiance pour propulser leurs applications et effectuent plus de 3 milliards d'appels à notre interface de programmation chaque année. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site about.crunchbase.com/ et suivez-nous sur Twitter @crunchbase.

À propos d'OMERS Ventures

OMERS Ventures est la branche dédiée aux investissements en capital-risque d'OMERS, l'une des caisses de retraite les plus importantes au Canada avec plus de 97 milliards CAD en actifs nets au 31 décembre 2018. OMERS Ventures gère actuellement 1 milliard USD et a réalisé plus de 40 investissements dans des sociétés technologiques révolutionnaires en Amérique du Nord et en Europe. www.omersventures.com

Demandes de renseignements des médias :

Camille Uzel, responsable Communication

camilleu@crunchbase.com

Related Links

https://about.crunchbase.com/about-us/



SOURCE Crunchbase