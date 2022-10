Cryo Innovations, un industriel américain de pointe, lance l'unité de cryothérapie locale XR ISO

La technologie la plus avancée et la plus efficace dans un appareil à la fois mobile et fiable

NEWPORT BEACH, Californie, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Cryo Innovations, leader dans le domaine de la technologie et de la fabrication de la cryothérapie, a lancé son unité de cryothérapie localisée portative, le XR ISO. Contrairement à la cryothérapie du corps entier, ce traitement de précision consiste à appliquer de l'air thérapeutique concentré à -80 degrés Fahrenheit pour traiter une zone ciblée. L'air réfrigéré et pressurisé au C02 se refroidit rapidement en 3 à 5 minutes et l'effet désiré est obtenu en deux séances. Le XR ISO est sûr, polyvalent, mobile et équipé de la technologie la plus avancée.

L'ISO XR offre une sécurité inégalée. L'appareil est doté d'une imagerie thermique et de capteurs de proximité avancés qui fournissent des statistiques et des informations pendant le traitement. Le XR ISO inclut la connectivité WiFi, permettant à l'appareil de suivre et de télécharger automatiquement les procédures et les résultats. L'unité est très mobile, nécessite peu d'espace, et est fabriquée avec fierté aux États-Unis.

« Nous sommes heureux d'élargir notre gamme avec le XR ISO. C'est le premier d'une série de nouveaux appareils innovants qui seront lancés à l'avenir. » - Keith Scheinberg, PDG de Cryo Innovations.

La cryothérapie localisée, qui est une nouvelle modalité, est populaire car elle est efficace et abordable mais également parce qu'elle fournit des résultats immédiats. Ayant des avantages à la fois thérapeutiques et cosmétiques, ce traitement est utilisé pour un large éventail de pathologies et de notions esthétiques. De la gestion de la douleur et la diminution de l'inflammation aux soins du visage et au rajeunissement de la peau, la cryothérapie locale est utilisée dans d'innombrables industries. La cryothérapie locale est également une excellente alternative pour les personnes incapables de participer à la cryothérapie du corps entier, ou les entreprises à la recherche d'une option de traitement plus mobile.

À propos de Cryo Innovations

Fondée par Keith Scheinberg en 2015, Cryo Innovations est rapidement devenue un modèle dans le domaine de la cryothérapie. En tant que l'un des principaux fournisseurs de technologies de cryothérapie du pays, Cryo Innovations fabrique les unités cryogéniques les plus sûres et les plus avancées sur le plan technologique. Le Cryo Sauna révolutionnaire XR, pour le corps entier, a été la première unité lancée en 2017. Le XR dispose de plus de 8 fonctionnalités de sécurité et fonctionne sur une tablette Android basée sur le cloud, avec un système de point de vente intégré et un portail Web pouvant accueillir jusqu'à 1 000 vitrines. Tout juste lancé, le XR ISO, polyvalent et portatif, ouvre la voie à la cryothérapie locale en tant qu'unité la plus efficace et la plus avancée disponible. Cryo Innovations était l'un des seuls fournisseurs de tuyaux à oxygène pour les hôpitaux pendant la pandémie de COVID-19. Tous ses produits sont fabriqués avec fierté à Newport Beach, Californie, États-Unis. Pour plus d'informations : www.cryoinnovations.com ou (888) 431-2796.

SOURCE Cryo Innovations