Cryoport voltooit de overnames van MVE Biological Solutions en CRYOPDP

Cryoport versterkt zijn positie als toonaangevende, wereldwijde leverancier van temperatuurgecontroleerd life sciences-oplossingen met een gecombineerde omzet van meer dan $ 160 miljoen

Blackstone investeert $ 275 miljoen

NASHVILLE, Tennessee, 2 oktober 2020 /PRNewswire/- Cryoport, Inc. (NASDAQ: CYRX) ("Cryoport" of het "Bedrijf"), de meest vooraanstaande partner van de life sciences-industrie voor temperatuurgecontroleerde supply chain-oplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het de overnames heeft voltooid van MVE Biological Solutions ("MVE"), een wereldleider in gefabriceerd vacuüm geïsoleerde producten en cryogene vriezersystemen en -oplossingen, en CRYOPDP, wereldwijd een toonaangevende leverancier van innovatieve temperatuurgecontroleerde logistieke oplossingen voor de markten voor klinisch onderzoek, farmaceutica en cel- en gentherapie.

In 2019 genereerde MVE een omzet van ongeveer $ 84 miljoen en CRYOPDP ongeveer $ 47 miljoen. Met de voltooiing van deze overnames bedraagt de jaarlijkse omzet van Cryoport meer dan $ 160 miljoen en wordt verwacht dat beide overnames meteen zullen bijdragen aan de winst.

Deze twee strategische overnames positioneren Cryoport op unieke wijze met een uitgebreid en wereldwijd platform dat de groeiende behoefte aan volledig geïntegreerde temperatuurgecontroleerde supply chain-eisen van de life sciences-industrie ondersteunt. MVE en CRYOPDP voegen aanzienlijke mogelijkheden en competenties toe aan Cryoport en breiden de klantendekking van de wereldwijde markt voor cel- en gentherapie aanzienlijk uit. Dit nieuw gevormde end-to-end-oplossingenplatform verbetert de marktpositie van Cryoport aanzienlijk.

Jerrell Shelton, CEO van Cryoport, zei: "Op basis van marktvoorspellingen zal de markt voor cel- en gentherapie het komende decennium snel blijven groeien. Met de overnames van MVE en CRYOPDP heeft Cryoport zich in een unieke positie geplaatst om te voldoen aan de toenemende vraag naar volledig geïntegreerde temperatuurgecontroleerde supply chain-oplossingen in deze snelgroeiende wereldmarkt. De overnames zullen naar verwachting ook de totale adresseerbare markt van Cryoport uitbreiden, onze klanten uitgebreide end-to-end-ondersteuning bieden in de waardeketen van cel- en gentherapie en onze innovaties versterken.

"We ondersteunen nu meer dan 500 van de meest vooraanstaande bedrijven in biofarma en zijn gepositioneerd om de wereldleider te zijn in geavanceerde temperatuurgecontroleerde supply chain-oplossingen die toegespitst zijn op de life sciences-industrie. Cryoport is een uitzonderlijk bedrijf met een sterke focus op klantenservice en het op de markt brengen van innovatieve oplossingen. Wereldwijd maken onze competente en ervaren werknemers gebruik van specialistische branchekennis en werken ze nauw samen met onze geavanceerde life sciences-klanten om de beste oplossingen te implementeren.

"We zijn enthousiast over de vooruitzichten van onze toekomst terwijl we met veel inzet werken aan het vervullen en behouden van onze missie om de belangrijkste keuze van de life sciences-industrie te zijn voor temperatuurgecontroleerde supply chain-oplossingen die het leven en de gezondheid op aarde ondersteunen."

Blackstone Investering en financiering

In combinatie met de overname van MVE voltooide het bedrijf de eerder aangekondigde private plaatsing van $ 25 miljoen aan gewone aandelen en $ 250 miljoen aan nieuw aangewezen Series C converteerbare preferente aandelen aan fondsen die zijn gelieerd aan The Blackstone Group Inc. (NYSE: BX) ("Blackstone"). Samen met de investering van Blackstone in Cryoport trad Ram Jagannath, Senior Managing Director en Global Head of Healthcare for Blackstone Growth and Tactical Opportunities, toe tot de Raad van Bestuur van Cryoport.

Over Cryoport, Inc.

Cryoport, Inc. (Nasdaq: CYRX) herdefinieert temperatuurgecontroleerde supply chain-ondersteuning voor de life sciences-industrie door het platform van oplossingen voortdurend uit te breiden voor de markten Biofarmaceutica, Voortplantingsgeneeskunde en Dierenwelzijn. Via zijn familie van bedrijven, Cryoport Systems, MVE, CRYOPDP en Cryogene, biedt Cryoport strategische oplossingen die de groeiende behoeften van deze markten ondersteunen.

Onze missie is om het leven en de gezondheid op aarde te ondersteunen door middel van onze geavanceerde technologieën, ons wereldwijde supply chain-netwerk en toegewijde wetenschappers, technici en ondersteunende teams van professionals. Cryoport bedient klanten in biowetenschappelijk onderzoek, klinische proeven en commercialisering van producten. We ondersteunen het creëren van leven, het in stand houden van het leven en levensreddende geavanceerde cel- en gentherapieën in meer dan 100 landen over de hele wereld. Kijk voor meer informatie op www.cryoport.com of volg @cryoport op www.twitter.com/cryoport voor live updates.

Toekomstgerichte verklaringen

Verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch zijn, inclusief verklaringen met betrekking tot de intenties, hoop, overtuigingen, verwachtingen, verklaringen, projecties, plannen of voorspellingen van Cryoport, Inc. voor de toekomst zijn toekomstgerichte verklaringen in de zin van de wet van 1995 voor de private rechtshandhaving in het Amerikaans financieel recht. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het potentiële voordeel van de overname van MVE en CRYOPDP door Cryoport en de geschatte of verwachte toekomstige activiteiten, prestaties en bedrijfsresultaten na de transactie. Het is belangrijk op te merken dat de werkelijke resultaten van het bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen, zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot, vertragingen en onverwachte kosten bij het integreren van de activiteiten van MVE en CRYOPDP, risico's en onzekerheden die verband houden met het effect van veranderende economische omstandigheden, trends in de productmarkten, variaties in de kasstroom, risico's van marktacceptatie en risico's in technische ontwikkelingen. De activiteiten van het bedrijf kunnen worden beïnvloed door een aantal andere factoren, waaronder de risicofactoren die van tijd tot tijd worden vermeld in de SEC-rapporten van het bedrijf, waaronder, maar niet beperkt tot, de 10-K van het bedrijf voor het jaar eindigend op 31 december 2019 en de Kwartaalrapporten op formulier 10-Q voor de kwartalen die zijn geëindigd op 31 maart 2020 en 30 juni 2020, ingediend bij de SEC. Het bedrijf waarschuwt investeerders om niet overmatig te vertrouwen op de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht. Cryoport, Inc. wijst elke verplichting af en verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht te actualiseren of te reviseren.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/371732/cryoport_Logo.jpg

Related Links

www.cryoport.com



SOURCE Cryoport, Inc.