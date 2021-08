Cryopraxis e Reaw fecham parceria para beneficiar colaboradores e assinantes

RIO DE JANEIRO, 24 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Cryopraxis, atualmente responsável pelo congelamento, processamento e armazenamento de amostras de células-tronco do sangue de cordão umbilical e placentário de 40 mil clientes, ocupando a liderança absoluta do segmento no Brasil, fechou parceria com Reaw Produções Cinematográficas e Eventos, a maior plataforma nacional de streaming voltada exclusivamente para o público feminino. O acordo prevê condições comerciais especiais para a contratação dos serviços da Cryopraxis por funcionários, colaboradores e assinantes da Reaw.