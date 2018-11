Cryopraxis investe em compliance, diz executiva Simone Cruz

RIO DE JANEIRO, 9 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Durante a abertura de um evento realizado pelo Instituto Compliance do Rio de Janeiro (ICRio), a gestora de projetos e inovação em saúde e ciência Simone Cruz destacou a importância de seguir protocolos de qualidade e da proteção de dados.

Com o tema "Os 13 Passos para Atender à LGPDR/GDPR", o evento discutiu a Lei Geral de Proteção de Dados e o Regulamento Geral de Proteção de dados (sigla em inglês). Na abertura, Simone Cruz enfatizou que a Cryopraxis tem investido cada vez mais em compliance e afirmou que o planejamento da empresa é baseado sempre em boas práticas de gestão.

De acordo com Simone Cruz, a Cryopraxis tem projetos de pesquisa e desenvolvimento com dados que devem ser protegidos. Segundo a executiva, a empresa colhe dados de seus clientes que armazenam as células-tronco deles para tratamento em saúde e desenvolvimento da ciência.

A executiva observou que o evento – que integra o calendário de encontros mensais do ICRio – serviu para mostrar a busca pela solidificação dos programas de compliance da Cryopraxis. Tudo isso a partir da troca de experiências com diversos profissionais da área.

Assim como Simone Cruz, da Cryopraxis, o evento do ICRio contou com a presença de outros profissionais respeitados no mercado de compliance, como o advogado Yuri Sahione. Ele é associado-fundador do instituto e destacou que o compliance se desenvolve ainda mais na medida em que boas práticas são compartilhadas como modelo de negócio entre as empresas.

De acordo com Yuri Sahione, que também é membro do conselho deliberativo do ICRio, as boas práticas devem ser disseminadas para que as empresas se desenvolvam, de forma séria e com credibilidade, tanto nacionalmente quanto perante a comunidade internacional.

Com MBA em Finanças e Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Simone Cruz é acionista da Cryopraxis, empresa que possui o maior e pioneiro banco de sangue de cordão umbilical e células-tronco do Brasil. É também acionista da Axis Biotec, empresa que atua no desenvolvimento de produtos oncológicos e plataformas tecnológicas inovadoras para a produção de medicamentos.

