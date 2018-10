Crypto Corner : Malte ou l'« île de la blockchain » , débat sur les actions : Fineqia International Inc. (CSE : FNQ : CN)

POINT ROBERTS, Washington et DELTA, Colombie-Britannique, October 5, 2018 /PRNewswire/ --

Investorideas.com, un chef de file dans le domaine des actualités sur l'investissement dans les crypto-monnaies et la blockchain, fait le point sur les facteurs qui influencent les marchés des crypto-monnaies dans l'édition de Crypto Corner d'aujourd'hui, également disponible en podcast.

Malte ou l'« île de la blockchain » , débat sur les actions : Fineqia International Inc. (CSE : FNQ : CN)

« Je suis profondément convaincu que la technologie révolutionne et améliore les systèmes. C'est pour cette raison qu'à Malte, nous nous sommes positionnés comme l'île de la technologie blockchain. En devenant la première juridiction dans le monde à règlementer cette nouvelle technologie qui existait auparavant dans un vide juridique. La blockchain fait des crypto-monnaies l'avenir inévitable de l'argent. Plus transparente, elle aide les bonnes entreprises à se distinguer des mauvaises entreprises. »

Ces mots sont extraits du discours prononcé par Joseph Muscat, Premier ministre de Malte, lors de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies le 27 septembre. La petite nation insulaire au cœur de la Méditerranée a gagné le surnom d'« île de la blockchain », notamment au cours de l'année dernière, pour avoir attiré un grand nombre de sociétés majeures spécialisées dans les crypto-monnaies et la blockchain, qui ont installé leurs bureaux sur ses côtes mais aussi pour avoir adopté trois projets de loi phares fournissant un cadre règlementaire au secteur de la blockchain en juin dernier.

Dans un entretien publié par Forbes en juillet, le Secrétaire d'État aux services financiers, à l'économie numérique et à l'innovation, Silvio Schembri, a expliqué comment l'« approche basée sur des principes » adoptée par le gouvernement leur permet de repérer le potentiel de la technologie qui pourrait échapper aux autres.

« Actuellement, d'autres juridictions examinent ce qui est écrit dans le livre blanc pour voir s'il s'agit d'un document certifié. C'est toutefois la technologie sous-jacente au livre blanc qui est importante et qui a tendance à être oubliée. Si la technologie est déficiente, le produit ne répondra pas aux attentes stipulées dans le livre blanc. Nous examinons consciencieusement la technologie sur laquelle reposent ces sociétés axées sur la blockchain. »

L'affirmation de M. Schembri concernant la vision pro-technologie de Malte a été corroborée par Bundeep Singh Rangar, président-directeur général (PDG) de Fineqia International, Inc. (CSE:FNQ.CN) dans un communiqué de presse en août 2018. Il a annoncé l'établissement d'une filiale spécialisée dans la blockchain et les crypto-monnaies, Fineqia Investments Limited, sur l'île :

« Malte satisfait de nombreux critères en tant que régime favorable aux crypto-monnaies. Choisir une juridiction dans laquelle le cadre juridique et règlementaire est en phase avec les technologies émergentes et les nouveaux instruments financiers est tout aussi important que le choix d'opportunités d'investissement sûres au départ. »

Fineqia rejoint de nombreuses autres sociétés qui se sont installées à Malte, y compris le géant de l'échange de crypto-monnaies Binance, OKEx et ZB.com (classées respectivement à la 1ère, 3e et 4e place en termes de volume selon CoinMarketCap). Patrick O'Brien, directeur des communications de la société offrant des services d'investissement Exante, a salué la disponibilité des responsables maltais par rapport à son pays natal, l'Irlande :

« Le principal avantage de Malte par rapport à l'Irlande est que, en tant que petite économie, les personnalités les plus éminentes du gouvernement, les régulateurs et les autres responsables politiques sont accessibles relativement facilement. Pour des sociétés comme Exante, cet aspect revêt une importance cruciale. En tant que courtier en ligne disposant d'un cadre à la fois solide et transparent, notre marque est primordiale ; et entretenir des relations solides dès le départ avec nos partenaires nous simplifie la tâche. »

Toute cette énergie fusionnera les 1er et 2 novembre à l'occasion du Malta Blockchain Summit qui réunira 200 sponsors et exposants, y compris 5 000 délégués.

Sam Mowers, Investorideas

À propos de Fineqia International

Fineqia International est une entité cotée en bourse au Canada (CSE: FNQ), aux États-Unis (OTC: FNQQF) et en Europe (Francfort: FNQA). Fineqia International met en lumière la culture, les procédés, les relations et la gouvernance d'entreprise de la Société, par lesquels la Société et ses filiales sont contrôlées, régies et dirigées. Elle supervise et assure la réussite, la planification et la croissance globales de la Société et de l'ensemble de ses filiales et investissements, y compris ceux propageant des technologies blockchain. Pour tout complément d'information, veuillez consulter la page : https://investors.fineqia.com/news.

À propos de Fineqia Limited

Fineqia fournit une plateforme et des services associés pour soutenir les émissions de titres et gérer l'administration des titres de capital et de créances. Elle fait office de courtier apportant les titres d'une société émettrice sur le marché, en plus de les distribuer, de les commercialiser et de mettre en lumière les risques de manière transparente, et d'exposer de façon objective les opportunités impliquées. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.fineqia.com

