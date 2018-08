CryptoKitties « redonne vie à la blockchain » grâce à l'art... et aux chats

VANCOUVER (Colombie-Britannique), August 31, 2018 /PRNewswire/ --

L'exposition artistique consiste en une visualisation en temps réel de la façon dont la technologie blockchain est utilisée dans le jeu de blockchain le plus populaire au monde.

Le 1[er] septembre, CryptoKitties, en partenariat avec Meural, s'apprête à inaugurer une exposition au Centre d'art et de technologie des médias (ZKM) à Karlsruhe, en Allemagne. « Bringing Blockchain to Life » (redonner vie à la blockchain) présentera en temps réel les rouages de la technologie de la blockchain. D'adorables chats numériques font la particularité des œuvres présentées.

CryptoKitties a attiré l'attention du public lors de son lancement fin 2017. La popularité du jeu a en effet surchargé Ethereum, la deuxième plus grande blockchain au monde. Le jeu est le premier produit de consommation ayant connu un succès commercial à tirer parti de la technologie de la blockchain. À ce jour, la plate-forme a enregistré des transactions s'élevant à plusieurs dizaines de millions de dollars américains.

En raison du succès éclatant de CryptoKitties, Axiom Zen, la société créatrice du jeu, a fondé cette année une nouvelle société baptisée Dapper Labs. Dapper Labs a levé cette année 12,85 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont Andreessen Horowitz et Union Square Ventures.

CryptoKitties est également salué pour avoir mis au point un cas d'utilisation de la technologie de la blockchain en dehors du domaine des crypto-monnaies. Autrement qualifiés de « crypto-collectionnables » ou de « jetons non fongibles », les produits de la philosophie et de la technologie de CryptoKitties font office de preuve de concept du potentiel de la blockchain en matière de révolution du monde de l'art et de la culture. Au même titre que les œuvres d'art traditionnelles, chaque CryptoKitty est distincte et a une valeur individuelle estimée à des montants allant de six cents à six chiffres. En mai, un CryptoKitty présenté à la maison de vente aux enchères Christie's de New York a été vendu pour 140 000 dollars américains. Les recettes ont servi à financer la Foundation for Art & Blockchain.

« La qualité du design des CryptoKitties et leur esthétique attrayante sont à l'origine de la sensibilisation de nouveaux publics au potentiel de la technologie de la blockchain », a déclaré Roham Gharegozlou, co-fondateur et PDG de CryptoKitties. « Les travaux les plus innovants issus des technologies émergentes sont souvent menés dans le monde de l'art. Les Kitties sont de véritables œuvres d'art. L'exposition que nous organisons au ZKM s'inscrit dans notre mission consistant à démythifier la blockchain afin que les gens qui en bénéficient le plus - qu'ils soient des créateurs ou des consommateurs, des artistes ou leurs fans - puissent faire partie intégrante de l'avenir de la technologie. »

L'exposition « Bringing Blockchain to Life » de CryptoKitties sera présentée dans le cadre de l'exposition exploratoire et continue du ZKM, intitulée « Open Codes ». Selon le site web du ZKM, les œuvres de l'exposition « imagineront et expliqueront la dynamique complexe des codes et la manière dont ils façonnent de plus en plus notre façon de vivre et de percevoir le monde ». Les toiles d'art numérique Meural afficheront les CryptoKitties en tant qu'œuvres d'art numérique.

« Nous sommes ravis de pouvoir aider les CryptoKitties à faire leurs débuts muséaux en mettant à leur disposition un écrin physique digne d'un musée », a déclaré Vladimir Vukicevic, co-fondateur et PDG de Meural. « Notre produit, le Meural Canvas, est un moyen idéal pour les amateurs de crypto-art de montrer leurs collections. D'une part, il respecte leur valeur et d'autre part, il les rend faciles à afficher et à apprécier. Grâce à ce partenariat avec CryptoKitties pour cet événement, nous espérons aider le grand public à imaginer comment les crypto-collectionnables pourraient s'intégrer à leur quotidien. »

CryptoKitties est le jeu de blockchain le plus performant au monde. Depuis son lancement, des transactions de dizaines de millions de dollars américains ont été effectuées sur la plate-forme, et certains des chats les plus populaires du jeu se sont vendus pour plus de 100 000 dollars. À la différence des cryptomonnaies, les CryptoKitties sont des ressources numériques individuelles et uniques, apparentées à l'art numérique. Les CryptoKitties ont été créées par Axiom Zen, à l'origine de Dapper Labs, une nouvelle entité constituée en février 2018. Cette dernière a levé 12,85 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan, dont Andreessen Horowitz, Union Square Ventures et les fondateurs de Dreamworks. Pour obtenir davantage d'informations ou contacter les principaux membres de l'équipe, veuillez contacter press@cryptokitties.co.

Meural combine le meilleur de l'art, de la technologie et du design pour créer des produits qui créent une émotion. La société bâtit un avenir dans lequel chaque mur est couvert d'œuvres d'art et où chacun peut devenir mécène. À cette fin, elle a développé une plate-forme brevetée permettant de découvrir, de personnaliser et d'interagir au quotidien avec des œuvres d'art visuel. Grâce au matériel dont elle dispose, au cadre intelligent Meural Canvas et à la bibliothèque my.meural gardée par des experts-conservateurs, la plateforme Meural permet aux utilisateurs d'afficher plus de 30 000 œuvres et d'interagir avec elles par la voix, le geste, le web ou une application mobile.

Le centre d'art et de médias ZKM de Karlsruhe est une institution culturelle unique au monde. Il s'agit d'un lieu qui élargit les attributions originales d'un musée.

Elle réunit tous les médias et tous les genres, accueille aussi bien les arts spatiaux tels que la peinture, la photographie et la sculpture que les arts temporels que sont le film, la vidéo, l'art médiatique, la musique, la danse, le théâtre et la performance. Le ZKM a été fondé en 1989 avec pour mission de guider les arts classiques vers l'ère numérique.

