CryptoXpress fait le point sur le lancement de son service numérique innovant de banque et de crypto-monnaie destiné aux consommateurs

LONDRES, 24 août 2021 /PRNewswire/ -- CryptoXpress, une société fournissant une solution numérique facile à utiliser pour les services cryptographiques et bancaires de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui une mise à jour de ses plans de lancement.

Démarrée en 2018 par un groupe d'experts mondiaux du secteur de la blockchain et de la finance, l'entreprise propose une solution mobile tout-en-un pour une gamme de services crypto et bancaires destinés aux consommateurs. CryptoXpress résout le problème des nouveaux utilisateurs à la recherche d'un moyen pratique de participer aux écosystèmes des crypto-monnaies et des NFT, en intégrant un design convivial, une expérience sociale partagée et des avantages pour les détaillants et les membres. Ces services sont associés à des services bancaires tels que le paiement de factures et les transferts de devises et de crypto-monnaies, le tout dans une expérience mobile de pointe et sécurisée.

« Notre équipe a travaillé dur pour créer une plateforme holistique qui répond aux besoins évolutifs des consommateurs à l'intersection des crypto-monnaies, des services bancaires et des paiements », a déclaré Yogesh Panjabi, cofondateur et PDG de CryptoXpress. Il a ajouté : « Nous voyons une énorme opportunité de simplifier les services financiers traditionnels grâce à un accès de premier ordre et transparent aux crypto-monnaies, d'autant plus que leur adoption s'accélère. Nous sommes impatients de lancer notre service au Royaume-Uni et en Europe en septembre. »

CryptoXpress, enregistrée et conforme à la juridiction réglementaire de l'Estonie, prévoit un lancement progressif de ses services dans 26 pays du monde. Une version bêta publique commencera le 25 août avec des capacités complètes de négociation de crypto et de NFT, suivie par le lancement public en septembre avec des applications Android et IOS disponibles. Les utilisateurs intéressés peuvent s'inscrire sur le site web de la société www.cryptoxpress.com

La société a levé 200 000 dollars jusqu'à présent par le biais d'un investissement d'amorçage et d'une vente privée de pré-tokens. Un lancement public de la négociation/des jetons IDO est prévu quelques semaines après le lancement auprès des utilisateurs. De plus amples informations sont disponibles sur https://cryptoxpress.com/investors.html

CryptoXpress a déjà annoncé des partenariats avec Binance, Polygon et Modulr, et d'autres sont en cours. Les partenariats marketing et promotionnels incluront des artistes, des personnalités sportives et des célébrités de la NFT.

À propos de CryptoXpress :

CryptoXpress ( www.CryptoXpress.com ) démocratisera et simplifiera les services financiers traditionnels pour une nouvelle génération de consommateurs. Lancée par un groupe d'experts mondiaux expérimentés en matière de blockchain, l'entreprise fournit une application mobile facile à utiliser pour accéder à une gamme de services numériques cryptographiques et bancaires. Une expérience utilisateur de premier ordre sera proposée pour acheter/échanger des crypto-monnaies, accéder aux places de marché NFT, effectuer des paiements et des transferts numériques, ainsi que d'autres avantages exclusifs en matière de fidélité, de vente au détail et d'adhésion.

