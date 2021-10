CryptoXpress startet mobile App, um Brücke zwischen Krypto- und Bankensystem zu bauen

„Wir haben hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass das Produkt eine reibungslose und intuitive Erfahrung bietet, die den Bedürfnissen von Benutzern aller Generationen gerecht wird. Das Interesse an Krypto- und NFT-Besitz wächst exponentiell, und die Benutzer wünschen sich die Flexibilität und den Komfort traditionellerer Bank- und Zahlungsdienste, kombiniert in einem Dienst", so Nilesh Patel, Mitbegründer und CGO von CryptoXpress. „Wir freuen uns, einen Service auf den Markt zu bringen, der eine wahre Revolution im Bereich Krypto-Banking in Gang bringen kann."