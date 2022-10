Crystal Lagoons apporte la plage à Madrid avec son nouveau projet Public Access Lagoons™ en Europe

MIAMI, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Bien que Madrid soit reconnue comme un centre touristique important pour son patrimoine gastronomique et culturel diversifié, la ville n'a pas de vie de plage. Du moins, jusqu'à maintenant, car à la périphérie de la ville, Crystal Lagoons va construire la plage Alovera, son premier projet Public Access Lagoons™, également connu sous le nom de développements PAL™, sur la péninsule ibérique. Ailleurs en Europe, la société développe déjà des projets PAL™ en République tchèque, en Pologne, en Roumanie, en Hongrie et en Turquie. En outre, deux complexes immobiliers ont déjà été construits en Espagne (Costa del Sol et Murcie).

Alovera

La plage d'Alovera, la plus grande plage artificielle d'Europe, sera située dans une zone urbaine méditerranéenne à moins de 40 minutes du centre de Madrid. La pièce maîtresse du projet sera un lagon turquoise de 2,1 hectares qui sera ouvert au grand public pour le prix d'un droit d'entrée.

Le projet est un concept innovant, qui transformera la municipalité d'Alovera et stimulera le tourisme dans la région, en se positionnant sur la carte européenne de la technologie, de l'innovation et de la durabilité et comme un point de référence unique en matière de sports nautiques de plein air. Le complexe sera ouvert toute l'année et devrait accueillir environ 350 000 visiteurs par an.

Le plan d'eau sera entouré d'une vaste plage de sable blanc de 1,6 hectare et comprendra des installations sportives, un parc aquatique, des piscines pour enfants, une école de sports nautiques et des services gastronomiques.

Le projet, qui sera développé par Crystal Lagoons en partenariat avec Grupo Rayet, deviendra un modèle de régénération urbaine qui changera le paysage local d'une manière révolutionnaire ayant un impact social élevé.

« Les projets PAL™ changent radicalement le mode de vie des gens. Ils rendent la vie de plage et les sports nautiques possibles dans un contexte urbain, rendant le fait d'aller à la plage aussi rapide et aussi normal que d'aller au parc local aujourd'hui », a expliqué Francisco Matte, directeur régional de Crystal Lagoons.

Comme tous les projets de Crystal Lagoons, la lagune de la plage d'Alovera comprendra la technologie durable de la multinationale, qui permet l'utilisation de tout type d'eau, consomme 30 fois moins d'eau qu'un terrain de golf et seulement la moitié de la consommation d'un parc de même taille. Son système de filtration n'utilise que 2 % de l'énergie d'un système conventionnel et jusqu'à 100 fois moins de produits chimiques qu'une piscine.

