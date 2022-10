CSafe continua expansão de seu portfólio de soluções de transporte com temperatura controlada com introdução de um avançado transportador de paletes reutilizável

Carregada com inovação e tecnologia, a CSafeAPS oferece controle de temperatura superior e o único indicador de capacidade térmica em trânsito do setor

MONROE, Ohio, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A CSafe, maior fornecedora de uma gama completa de soluções de transporte marítimo com temperatura controlada ativa passiva para o setor farmacêutico, anunciou hoje o lançamento do CSafeAPS, seu novo e avançado transportador de paletes reutilizável.

O novos CSafeAPS foi projetado para oferecer proteção térmica confiável e personalizável em temperaturas ambiente, refrigeradas e congeladas. Rigorosamente testados em relação aos perfis ISTA 7D mais desafiadores, o CSafeAPS oferece proteção contínua por mais de 120 horas.

O CSafeAPS é o auge em sua classe e fornece controle de temperatura superior e o único indicador de capacidade térmica em trânsito do setor que exibe a proteção de temperatura restante prevista por faixa.

Além de fornecer o mais alto nível de proteção térmica em um transportador de paletes passivo, o CSafeAPS apresenta rastreamento de dados em tempo real de localização por GPS, carga e temperatura ambiente, umidade e pressão ambiente, choque, inclinação e eventos de abertura/fechamento de portas. A plataforma proprietária de visibilidade de remessas baseada em nuvem da CSafe permite o monitoramento ao vivo durante toda a jornada de remessa, incluindo o indicador de capacidade térmica, que exibe a proteção de temperatura restante prevista por faixa, proporcionando mitigação de riscos e tranquilidade de que o produto chegará ao destino final sem qualquer comprometimento.

O CSafeAPS também foi desenvolvido tendo em mente a facilidade de uso. Todas as unidades são entregues pré-condicionadas para uma funcionalidade simples de carregamento e saída. A unidade é empilhável de todos os lados e é otimizada para acomodar quatro paletes de produto em uma prateleira de corpo largo com palete duplo.

"A CSafe está empenhada em oferecer soluções de transporte que atendam a toda a gama de necessidades de transporte de cadeia de frio do setor farmacêutico", disse Patrick Schafer, CEO da CSafe. "Desde grandes volumes de medicamentos para diabetes a pequenas remessas de vacinas até terapias celulares e genéticas individuais inovadoras, a CSafe pode fornecer a solução ideal para garantir que os medicamentos cheguem aos pacientes que precisam deles. Nossos CSafeAPS são outro exemplo de como vimos uma necessidade no mercado e aplicamos nossa experiência em engenharia e garantia de qualidade líderes do setor para oferecer uma solução com tecnologia mais avançada, facilidade de uso e confiabilidade do que qualquer outra solução passiva disponível hoje."

Sobre a CSafe

A CSafe oferece o conjunto mais abrangente de soluções de transporte térmico para as necessidades farmacêuticas de transporte de cadeia de frio em todo o mundo. Com foco na abordagem "o cliente em primeiro lugar", profunda experiência no setor e compromisso com a inovação, a CSafe continua a oferecer produtos líderes do setor nos segmentos ativo e passivo. A CSafe é a única fornecedora com um portfólio completo, que inclui carga aérea a granel ativa e passiva, pacotes, células e genes e casos de uso especializados de última milha, com a capacidade de atender à gama completa de necessidades farmacêuticas de transporte de cadeia de frio com qualidade e confiabilidade líderes do setor. Qualquer tamanho, qualquer duração e qualquer temperatura – a CSafe está no centro de sua cadeia de frio. csafeglobal.com

