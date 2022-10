CSafe e BioLife Solutions, Inc. anunciam parceria para ampliar soluções da cadeia de suprimentos para o mercado de terapias celulares e genéticas

CSafe ingressa na rede global de parceiros da BioLife de provedores de soluções de cadeia de frio que utilizam a plataforma de gestão de cadeias de frio evo®

MONROE, Ohio, e BOTHELL, Washington, 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A CSafe, uma das maiores provedoras de soluções ativas e passivas de transporte com temperatura controlada de produtos farmacêuticos, e a BioLife Solutions, Inc. (NASDAQ: BLFS), fornecedora líder e referência na categoria de ferramentas e serviços de produção biológica para terapias celulares e genéticas ("TCG") e para o mercado biofarmacêutico em geral, anunciaram hoje uma nova parceria pela qual oferecerão uma rede de serviços globais combinados para dar suporte aos produtos de TCG, com foco na melhoria da confiabilidade, segurança e qualidade.

Os transportadores inteligentes evo DV10 da BioLife Solutions agora serão disponibilizados pela CSafe para o transporte de terapias celulares e genéticas. (PRNewsfoto/CSafe)

A CSafe ingressa na rede global de parceiros da BioLife de provedores de soluções de cadeia de frio que atendem ao mercado de TCG. Nos próximos 12 meses, a BioLife espera dar suporte a dez mil a 12 mil remessas evo de materiais de partida de TCG e doses fabricadas. A nova parceria oferecerá mais opções de cadeias de suprimentos para qualquer produto de TCG, em qualquer fase de desenvolvimento, de estudos em fase clínica inicial a escala comercial global.

Com essa nova aliança, a CSafe oferecerá ainda mais seu alcance global altamente confiável ao setor de TCG. Operando em mais de 50 centros de serviços em todo o mundo, a empresa é uma parceira comprovada e confiável de fabricantes biofarmacêuticos que queiram lidar de forma tranquila com as complexidades da cadeia de suprimentos, com um histórico que inclui soluções de transporte de seis bilhões de doses de uma vacina contra a COVID-19.

"A CSafe tem a honra de fazer parceria com a equipe da BioLife Solutions, cuja gama de ferramentas e serviços de produção biológica de TCG é inigualável no mercado. Estamos entusiasmados em unir essas ferramentas e serviços excepcionais com nossa experiência em entrega em escala global e confiável", disse Patrick Schafer, CEO da CSafe. "A TCG está chegando a um momento decisivo e precisa de suporte global. Sabemos como essas terapias são importantes para pacientes de todos os lugares, e nossa missão na CSafe é proteger cada remessa."

"Estamos entusiasmados em trabalhar com um parceiro global com um sólido histórico de confiabilidade e desempenho e uma profunda dedicação a terapias inovadoras", disse Mike Rice, CEO da BioLife Solutions. "Temos as melhores instalações de armazenamento com tecnologia LN2 e conforme as melhores práticas de fabricação atuais do mercado, além de nossas outras soluções de TCG de primeira linha, e estamos confiantes de que nossa colaboração com a CSafe ampliará nosso alcance e resultará em ainda mais confiabilidade e serviço em tempo real para parceiros de TCG."

Sobre a CSafe

A CSafe oferece o conjunto mais abrangente de soluções de transporte térmico para as necessidades farmacêuticas de transporte de cadeia de frio em todo o mundo. Com foco na abordagem "o cliente em primeiro lugar", profunda experiência no setor e compromisso com a inovação, a CSafe continua a oferecer produtos líderes do setor nos segmentos ativo e passivo. A CSafe é a única fornecedora com um portfólio completo, incluindo carga aérea a granel ativa e passiva, pacotes, células e genes e casos de uso especializados de última milha, com a capacidade de atender à gama completa de necessidades farmacêuticas de transporte de cadeia de frio com qualidade e confiabilidade líderes do setor. Qualquer tamanho, qualquer duração e qualquer temperatura – a CSafe está no centro de sua cadeia de frio. csafeglobal.com

Sobre a BioLife Solutions

A BioLife Solutions é uma fornecedora líder e referência na categoria de ferramentas e serviços de produção biológica nos mercados de terapias celulares e genéticas e no mercado biofarmacêutico em geral. Nosso portfólio de ferramentas inclui nossos exclusivos meios de biopreservação CryoStor® e HypoThermosol® para transporte e armazenamento, a família ThawSTAR® de produtos automatizados, de degelo sem água, o sistema de gestão de cadeia de frio evo®, freezers de armazenamento criogênico de alta capacidade, freezers mecânicos Stirling Ultracold, serviços de armazenamento biológico SciSafe e ferramentas de processamento celular Sexton Biotechnologies. Para mais informações, acesse www.biolifesolutions.com, www.scisafe.com, www.stirlingultracold.com ou www.sextonbio.com e siga a BioLife no Twitter.

Advertência sobre declarações prospectivas

A declarações incluídas nesse comunicado que não sejam fatos históricos são declarações prospectivas e podem envolver riscos materiais e incertezas. A empresa adverte os leitores a não confiarem excessivamente nessas declarações prospectivas. Todas essas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas.

