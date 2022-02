CSafe Global anuncia nomeação de novo membro do Conselho de Administração

"Temos o prazer de receber Joe no Conselho da CSafe", disse Patrick Schafer, CEO e membro do conselho da CSafe. "Sua vasta experiência em todo o setor biofarmacêutico, incluindo seu profundo conhecimento sobre a área de terapias celulares e genéticas, será inestimável para a CSafe à medida que ampliamos os nossos negócios nesse setor e promovermos nossa missão de oferecer produtos que melhorem a vida dos pacientes com segurança."

"Joe é uma adição fundamental ao nosso conselho", disse Bill Mitchell, presidente do Conselho da CSafe e executivo em residência para a Frazier Healthcare Partners. "A expansão do nosso portfólio para atender às necessidades únicas do mercado de terapia celular e genética tem sido um foco estratégico central da CSafe. A orientação especializada de Joe neste espaço ajudará a acelerar nossa expansão de uma solução verdadeiramente centrada no cliente."

O Sr. Newell passou seus quase 30 anos de carreira nos setores farmacêutico e de ciências da vida. Mais recentemente, ele atuou como diretor de operações da Atara Biotherapeutics, pioneira em imunoterapia com células T alogênicas para pacientes com doenças graves, incluindo cânceres hematológicos, doenças autoimunes e tumores sólidos. Na Atara, Joe supervisionou as áreas de ciências de processos, manufatura, qualidade, gerenciamento de programas, gerenciamento de parcerias e serviços empresariais. Antes de ingressar na Atara, Joe Newell ocupou cargos de liderança em fabricação, operações, cadeia de suprimentos e logística para várias organizações de desenvolvimento de medicamentos e serviços farmacêuticos líderes do setor, incluindo Alexion Pharmaceuticals, Amgen, Catalent Pharma Services e Cardinal Health. Ele é bacharel em Biologia pela Universidade Politécnica do Estado da Califórnia, Pomona.

"Estou extremamente entusiasmado em me unir ao conselho da CSafe Global e em trabalhar com uma equipe executiva experiente e de grande sucesso", disse Newell. "A Csafe é uma empresa orientada por uma missão, que lidera com valores essenciais que aprecio e com uma verdadeira paixão pela qualidade e pelo serviço. A empresa está bem posicionada para oferecer uma solução de portfólio de cadeia de frio de terapia genética e celular incomparável e holística e rede de distribuição para ajudar a garantir que essas terapias essenciais que salvam vidas possam alcançar os pacientes que precisam delas."

Sobre a CSafe Global

A CSafe Global oferece soluções de transporte térmico de ponta a ponta para as indústrias farmacêutica e de ciências da vida em todo o mundo. Uma empresa inovadora no setor, a CSafe oferece previsão de locação habilitada por IA para garantir a disponibilidade ativa de contêineres e visibilidade da remessa em tempo real, para que os clientes monitorem as remessas e intervenham para preservar uma carga quando necessário. A CSafe oferece programas de manutenção e reutilização líderes do setor para recipientes ativos e passivos, proporcionando excelente desempenho e alinhamento com os objetivos de sustentabilidade do cliente. Com presença em 150 países, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e 100% de disponibilidade de contêineres, a CSafe está bem posicionada para ser a parceira preferencial na cadeia de frio. csafeglobal.com

