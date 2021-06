CSafe Global biedt thermische bescherming voor COVID-19-vaccinzendingen vanuit BioNTech-vestiging

"Door gebruik te maken van innovatieve ontwerpconcepten slaagde het team van CSafe erin om beter te doen dan de eisen die BioNTech stelde aan een hoogwaardige container die langer dan 10 dagen een temperatuur van -70°C kan handhaven", aldus Patrick Schafer, CEO van CSafe Global. "Door het ontwerp verder aan te passen, konden we bovendien de benodigde hoeveelheid droogijs met meer dan 30% verminderen ten opzichte van onze oorspronkelijke verwachting. CSafe is altijd een doelgericht bedrijf geweest en onze medewerkers konden niet trotser zijn op deze geweldige prestatie en op onze rol om BioNTech te helpen om een einde te maken aan de pandemie."

Het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin (BNT162b2), dat gebaseerd is op de geoctrooieerde mRNA-technologie van BioNTech, werd gezamenlijk ontwikkeld door BioNTech en Pfizer. BioNTech is de houder van de vergunning voor het in de handel brengen in de Europese Unie, en de houder van vergunningen voor noodgebruik of gelijkwaardige vergunningen in de Verenigde Staten (samen met Pfizer), het Verenigd Koninkrijk, Canada en andere landen, in afwachting van een geplande aanvraag voor volledige vergunningen voor het in de handel brengen in deze landen.

Perswoordvoerder:

Lori Conaway

Global Marketing Communications Manager

Rechtstreeks: +1 405.633.2344

E-mail: [email protected]

Web: csafeglobal.com

Over CSafe Global

CSafe Global levert end-to-end thermische verzendingsoplossingen aan de farmaceutische en biowetenschappelijke industrieën wereldwijd. Met behulp van geoctrooieerde, volledig geïntegreerde kunstmatige intelligentie zorgt CSafe ervoor dat containers beschikbaar zijn waar en wanneer klanten ze nodig hebben. In combinatie met het toonaangevende hertest- en hergebruikprogramma van het bedrijf zijn alle klanten van CSafe verzekerd van constant superieure productprestaties bij elke zending, die ook voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de klant. CSafe is actief in 150 landen en streeft ernaar zijn oplossingen 24/7 on-demand te leveren met een 100% garantie. Dit maakt CSafe tot de partner bij uitstek voor de meest veeleisende klanten in de koudeketen. CSafeGlobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1501952/CSafe_Double_Wall_VIP_Shipper.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1501954/CSafe_Global_logo_pms_200px_Logo.jpg

Related Links

csafeglobal.com



SOURCE CSafe Global