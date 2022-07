CSafe Global poursuit son investissement dans les solutions de thérapie cellulaire et génique avec l'arrivée d'une nouvelle présidente chargée du portefeuille

Mme DuRoss apporte plus de 25 ans d'expérience à son nouveau poste. Avant de rejoindre CSafe, elle était cofondatrice et PDG de Vineti, une plateforme logicielle d'entreprise utilisée pour numériser les exigences de la chaîne d'identité et de la chaîne de possession pour les produits CGT. Plus tôt dans sa carrière, Amy DuRoss a occupé plusieurs postes prestigieux, notamment celui de directrice commerciale chez Navigenics, de directrice du personnel du California Institute for Regenerative Medicine (CIRM), ainsi que de cofondatrice, coauteure et directrice générale de l'initiative de vote sur la recherche sur les cellules souches en Californie, d'une valeur de 3 milliards de dollars.

« Nous sommes ravis qu'Amy dirige notre équipe CGT. Son expérience diversifiée en matière de développement d'entreprise, de protection des patients et d'entrepreneuriat est précisément la bonne combinaison pour stimuler l'innovation et les solutions supérieures dans cette chaîne d'approvisionnement extrêmement complexe », a déclaré le PDG de CSafe, Patrick Schafer. « Nous nous attendons à voir des avancées significatives dans ce portefeuille sous la direction stratégique d'Amy. »

« Je suis honorée d'avoir l'opportunité de collaborer avec l'équipe internationale de CSafe Global afin d'apporter un nouveau modèle de transport de la chaîne d'approvisionnement de haute qualité et de grande valeur au domaine d'innovation le plus passionnant de la médecine personnalisée, à savoir les thérapies cellulaires et géniques », a indiqué Mme DuRoss. « Le réseau de services mondial exceptionnel de CSafe Global et son expertise avérée en matière d'analyses robustes et exploitables pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement accéléreront l'industrialisation d'un marché émergent qui offre un espoir crucial à un nombre croissant de patients dans le besoin. »

Mme DuRoss est titulaire d'une licence et de deux masters, dont un MBA, de l'université de Stanford. Elle siège aux conseils d'administration de Biolife Solutions (BLFS), de MJH, d'Americans for Cures et de la ARM Foundation, et est membre de l'Aspen Institute Global Network.

À propos de CSafe Global

CSafe Global fournit des solutions d'expédition thermique de bout en bout aux industries pharmaceutiques et des sciences de la vie du monde entier. En tant qu'innovateur dans le secteur, CSafe propose des prévisions de location basées sur l'IA pour garantir la disponibilité des conteneurs actifs et une visibilité des expéditions en temps réel pour que les clients puissent surveiller les expéditions et intervenir pour préserver une charge utile si nécessaire. CSafe propose des programmes de maintenance et de recyclage de pointe pour les conteneurs actifs et passifs, offrant des performances de produits supérieures, conformes aux objectifs de développement durable des clients. Avec une présence dans 150 pays, une assistance 24h/24 et 7j/7 et une disponibilité des conteneurs à 100 %, CSafe est bien placé pour être le partenaire de choix dans la chaîne frigorifique. csafeglobal.com

